Van Persie enorm verbitterd over Ajax: ‘Feyenoord - PSV is een topwedstrijd, dit niet’

Robin van Persie stond zondag na de door Feyenoord verloren Klassieker tegen Ajax (2-0) enorm verbitterd voor de camera van de NOS. De hoofdtrainer van Feyenoord sneerde volgens de publieke omroep naar het spel van de Amsterdamse rivaal.

Feyenoord ging zondag in de Johan Cruijff ArenA met 2-0 onderuit, door doelpunten van Davy Klaassen en Jorthy Mokio. Het betekende voor het team van Van Persie de zevende nederlaag in de laatste tien wedstrijden in alle competities. Derhalve mag gerust gesproken worden van een crisis bij Feyenoord.

Op de persconferentie na afloop sprak Van Persie vooral over zijn eigen ploeg. Hij maakte duidelijk zijn ploeg niets te verwijten na de nederlaag in Amsterdam Van Persie zei onder meer: "Als ik kijk naar hoe hoog we op het veld stonden te voetballen, de kansen die we hebben gecreëerd en hoe snel we de bal bij balverlies terug veroverden... dan kán ik niet meer vragen van mijn team dan dat. Dit is hoe we willen spelen, dit is waar we voor staan. Dan moet hij erin, dat hebben we nagelaten. Het is een regel bij het voetbal: als je je kansen niet benut, dan wordt het een moeilijk verhaal en kan je de rekening gepresenteerd krijgen.”

Voor de camera van de NOS kon Van Persie het vervolgens niet laten om te ‘sneren’ naar Ajax, zoals de publieke omroep dat zelf noemt op zijn website. De trainer werd door verslaggever Arman Avsaroglu geconfronteerd met het feit dat ‘het goede spel waar Van Persie het over heeft niet wordt omgezet in zeges in grote wedstrijden’.

Feyenoord verloor dit seizoen in de Eredivisie al van Ajax (2-0), NEC (2-4) en PSV (2-3), terwijl uit tegen AZ gelijk werd gespeeld (2-2). In Europa waren onder meer Fenerbahçe (5-2), SC Braga (1-0), Aston Villa (0-2), VfB Stuttgart (2-0), Celtic (1-3) en FSCB (4-3) te sterk.

“Nou ja, volgens mij hebben we best veel gewonnen dit seizoen. Dat is volgens mij de reden dat wij nu tweede staan”, repliceert Van Persie de journalist. “Je kunt het vanuit twee kanten belichten. En dat is ieders goed recht, hè. Je kunt het heel zwart-wit bekijken, vanuit dat we uit Europa liggen en nog geen topwedstrijd…”

Voordat Van Persie zijn zin afmaakt, begint hij over Ajax en de in zijn ogen behoudende speelstijl van de Amsterdammers zondag: “Je kunt je ook afvragen of dit ook echt een topwedstrijd is. Dat is een andere vraag. De Klassieker is natuurlijk altijd een wedstrijd op zich, maar als je kijkt naar de speelstijlen van beide teams, dan kun je je afvragen of het een topwedstrijd is. Maar oké, dat is ieders goed recht.”

Avsaroglu begrijpt niet wat Van Persie bedoelt. Hij vraagt de trainer van Feyenoord om meer uitleg. Van Persie: “Als je het over een topwedstrijd hebt, dan heb je het over twee teams met bepaalde spelprincipes en spelintenties. Twee teams die willen voetballen en elkaar het vuur aan de schenen willen laten. Dat heb ik vandaag niet gezien. Als je kijkt naar de spelopvattingen van beide teams… Als je het over een topwedstrijd hebt, dan heb je het over Feyenoord tegen PSV. Dat vind ik een topwedstrijd. Het is een hun goed recht om het zo te doen, zeker weten”, besluit Van Persie.