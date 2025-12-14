Fred Grim goudeerlijk over spel van Ajax tegen Feyenoord: ‘Het is heel lelijk’

Fred Grim is de gevierde man bij Ajax na de 2-0 zege van zondag op aartsrivaal Feyenoord. De interim-trainer van de Amsterdammers geeft eerlijk toe dat hij koos voor een ‘lelijk’ plan om Feyenoord te bestrijden.

Grim begint het interview voor de camera van ESPN met Hans Kraay junior eerst met een groot compliment aan zijn ploeg: “Het is geweldig als je ziet hoe deze ploeg ervoor gevochten heeft. Spelers hebben met en voor elkaar gewerkt. Ze zijn de strijd aangegaan. We hadden van tevoren natuurlijk best een goed plan. Daar hebben ze zich aan gehouden.”

Kraay junior vraagt Grim om zijn plan te duiden. De oefenmeester legt uit: “Uiteindelijk vind ik het zelf een heel lelijk plan, omdat ik ook gewoon voetballiefhebber ben. Maar we hebben gekeken: wat is nou het beste voor ons? Het beste voor ons is op dit moment dit. We hebben gewoon in een 5-4-1-formatie gespeeld.”

“We hebben geprobeerd om de as dicht te houden en dat is aardig gelukt, waardoor Feyenoord er veel meer omheen moest gaan spelen. En aan de andere kant wilde we er heel stiekem op de counter uit komen”, vervolgt Grim. “Je zou dan alleen nog kunnen zeggen dat we daar iets doeltreffender mee hadden moeten zijn.” Ajax won uiteindelijk met 2-0 in de eigen Johan Cruijff ArenA dankzij doelpunten van Davy Klaassen en Jorthy Mokio.

Kraay junior trekt de parallel met het spel dat Ajax vorig seizoen speelde onder toenmalig trainer Francesco Farioli. Grim erkent dat hij zijn team bewust behoudender laat spelen: “Het is de laatste weken natuurlijk al zo dat we iets behoudender spelen en wat meer zekerheid in proberen te bouwen, omdat we ook hebben gezien dat de tegenstander zich vaak onder onze druk uit speelt als we heel hoog drukzetten.”

“Dan moet je gaan kijken naar de situatie. Waar verkeert Ajax op dit moment in? Wat hebben we nodig? Nou, in ieder geval punten. En vanuit die punten doorbouwen. Het is het Ajax op dit moment, dat ervoor kiest om ervoor te zorgen dat we punten gaan halen en spelers zich kunnen ontwikkelen”, aldus Grim.