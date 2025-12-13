Feyenoord heeft zaterdagmiddag de laatste training voor De Klassieker tegen Ajax onder het toeziend oog van een enorme groep supporters afgewerkt. Robin van Persie kon op het trainingsveld weer beroep doen op , en . Of zij zondag weer inzetbaar zijn, is nog niet duidelijk.

Feyenoord gaat zondagmiddag op bezoek bij Ajax voor de eerste Klassieker van het seizoen. Traditiegetrouw vond de laatste training voor het duel zaterdagmiddag op Varkenoord plaats, waar de supporters in grote getale bij aanwezig waren. Een klein groepje fans zorgde nog wel voor opmerkelijke beelden, door een shirt van Ajax in brand te steken.

Artikel gaat verder onder video

De afgelopen weken moest Van Persie de nodige spelers missen. Op bezoek bij FCSB afgelopen donderdag (4-3) kon de oefenmeester geen beroep doen op onder meer Watanabe, Nieuwkoop, Jakub Moder, Sem Steijn, Givairo Read, Gernot Trauner, In-beom Hwang, Malcolm Jeng en Thomas Beelen. Daarnaast viel Sauer na bijna een uur spelen uit met een blessure.

Zaterdag kregen Van Persie en Feyenoord goed nieuws: Watanabe, Nieuwkoop en Sauer stonden weer op het trainingsveld. Het is echter nog niet duidelijk of zij zondag ook inzetbaar zijn in de Johan Cruijff ArenA.