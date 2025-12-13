Live voetbal 9

Van Persie heeft Watanabe, Nieuwkoop en Sauer terug op laatste training voor Klassieker

Robin van Persie
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
13 december 2025, 18:58

Feyenoord heeft zaterdagmiddag de laatste training voor De Klassieker tegen Ajax onder het toeziend oog van een enorme groep supporters afgewerkt. Robin van Persie kon op het trainingsveld weer beroep doen op Tsuyoshi Watanabe, Bart Nieuwkoop en Leo Sauer. Of zij zondag weer inzetbaar zijn, is nog niet duidelijk.

Feyenoord gaat zondagmiddag op bezoek bij Ajax voor de eerste Klassieker van het seizoen. Traditiegetrouw vond de laatste training voor het duel zaterdagmiddag op Varkenoord plaats, waar de supporters in grote getale bij aanwezig waren. Een klein groepje fans zorgde nog wel voor opmerkelijke beelden, door een shirt van Ajax in brand te steken.

Artikel gaat verder onder video

De afgelopen weken moest Van Persie de nodige spelers missen. Op bezoek bij FCSB afgelopen donderdag (4-3) kon de oefenmeester geen beroep doen op onder meer Watanabe, Nieuwkoop, Jakub Moder, Sem Steijn, Givairo Read, Gernot Trauner, In-beom Hwang, Malcolm Jeng en Thomas Beelen. Daarnaast viel Sauer na bijna een uur spelen uit met een blessure.

Zaterdag kregen Van Persie en Feyenoord goed nieuws: Watanabe, Nieuwkoop en Sauer stonden weer op het trainingsveld. Het is echter nog niet duidelijk of zij zondag ook inzetbaar zijn in de Johan Cruijff ArenA.

Wat verwacht jij van Ajax - Feyenoord?

Laden...
1346 stemmen

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Kasper Dolberg van Ajax

Kasper Dolberg vertelt uitgebreid over diabetesdiagnose

  • Gisteren, 21:16
  • Gisteren, 21:16
Ajax-directeur Marijn Beuker

NRC doet onthullingen over Marijn Beuker na gesprekken met 21 Ajacieden

  • Gisteren, 19:25
  • Gisteren, 19:25
Fred Grim met Stije Resink

Wanneer moet Stije Resink naar Ajax komen? Journalisten zijn het oneens

  • Gisteren, 18:15
  • Gisteren, 18:15
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - Feyenoord

Ajax
14:30
Feyenoord
3,15
4,00
2,15
Wordt gespeeld op 14 dec. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
15
29
40
2
Feyenoord
15
23
34
3
NEC
15
14
27
4
Ajax
15
8
26
5
AZ
15
4
25

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel