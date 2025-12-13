Live voetbal 9

Telstar - NEC blijft onbeslist na turbulente blessuretijd met twee afgekeurde goals

NEC-speler Brayann Pereira
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
13 december 2025, 18:35

De wedstrijd tussen Telstar en NEC heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. Een bewogen wedstrijd eindigde in 2-2, nadat een doelpunt van beide ploegen werd afgekeurd in de blessuretijd. NEC staat derde, maar is er niet in geslaagd om de druk op Feyenoord en Ajax op te voeren richting De Klassieker. Hekkensluiter Telstar komt op twaalf punten, evenveel als de nummer zeventien NAC Breda die zondag in actie komt tegen FC Utrecht.

NEC begon scherp en zette Telstar vanaf de aftrap onder druk. Al binnen tien minuten kreeg de ploeg meerdere grote kansen. Sami Ouaissa en Koki Ogawa stuitten echter op doelman Ronald Koeman junior, die met een aantal uitstekende reddingen een vroege achterstand voorkwam. Ook Bryan Linssen was dicht bij de openingstreffer, maar zijn rebound werd van de lijn gehaald.

Artikel gaat verder onder video

Tegen de verhouding in kwam Telstar na 21 minuten op voorsprong. Doelman Gonzalo Crettaz schatte een voorzet verkeerd in, waarna Jeff Hardeveld bij de tweede paal eenvoudig kon binnentikken: 1-0. NEC bleef de bovenliggende partij, maar had moeite om het overwicht om te zetten in doelpunten. Pas vlak voor rust viel de verdiende gelijkmaker. Basar Önal leverde opnieuw een perfecte assist af en Bryan Linssen kopte overtuigend binnen: 1-1.

Na rust kantelde het beeld. Telstar werd brutaler, speelde feller in de duels en kreeg steeds meer ruimte in de omschakeling. NEC oogde slordig en kwetsbaar, wat na een uur spelen werd afgestraft. Opnieuw was het Hardeveld die toesloeg, ditmaal met een knappe volley van net buiten het strafschopgebied: 2-1.

Niet veel later leek Telstar zelfs op 3-1 te komen, maar Soufiane Hetli miste een strafschop. Crettaz herstelde zijn eerdere fout door zowel de penalty als de rebound te keren. Die redding bleek cruciaal, want NEC sloeg tien minuten voor tijd alsnog toe. Kodai Sano passeerde zijn man met een versnelling en vond met een strakke voorzet invaller Kento Shiogai, die van dichtbij zijn zoveelste belangrijke goal maakte: 2-2.

Dankzij een late redding van Koeman leek Telstar een nederlaag bespaard te blijven. In de blessuretijd dacht Milan Zonneveld zelfs nog het winnende doelpunt te maken voor de thuisploeg, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Vervolgens scoorde NEC via Brayann Pereira, maar Richard Martens floot voor een overtreding van Kento Shiogai. Hoewel zijn videoscheidsrechter hem naar de kant riep, bleef Martens bij zijn besluit.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord-trainer Robin van Persie

Druk op Robin van Persie neemt toe richting Ajax - Feyenoord

  • Gisteren, 17:42
  • Gisteren, 17:42
Robin van Persie van Feyenoord

Van Persie bevestigt: Steijn zes weken eruit, Watanabe twijfelgeval voor Klassieker

  • wo 10 december, 20:22
  • 10 dec. 20:22
Bryan Linssen in de Johan Cruijff ArenA van Ajax

Bryan Linssen deelt onbewust twee dikke sneren naar Ajax uit

  • wo 10 december, 06:55
  • 10 dec. 06:55
0 3 reacties
Reageren
3 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vrij Dag
320 Reacties
573 Dagen lid
427 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Stom dat Cherry ( en Sandler) werd( en) gewisseld. Ik was wel voor Telstar, maar vond het toch stom. Koeman wanneer geef je Koeman nou een keer eenkans. Puur omdat hij dezelfde naam draagt wordt hij niet geselecteerd

21
547 Reacties
37 Dagen lid
1.377 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De 3e plek is nog steeds razend spannend al loopt NEC al wel 1 punt uit op Ajax.

Vrij Dag
320 Reacties
573 Dagen lid
427 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@21en 4 op Feyenoord volgens Aad de Mosch

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vrij Dag
320 Reacties
573 Dagen lid
427 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Stom dat Cherry ( en Sandler) werd( en) gewisseld. Ik was wel voor Telstar, maar vond het toch stom. Koeman wanneer geef je Koeman nou een keer eenkans. Puur omdat hij dezelfde naam draagt wordt hij niet geselecteerd

21
547 Reacties
37 Dagen lid
1.377 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De 3e plek is nog steeds razend spannend al loopt NEC al wel 1 punt uit op Ajax.

Vrij Dag
320 Reacties
573 Dagen lid
427 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@21en 4 op Feyenoord volgens Aad de Mosch

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Telstar - NEC

Telstar
2 - 2
N.E.C.
Vandaag gespeeld om 16:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
PEC
15
-17
16
15
Volendam
15
-8
14
16
Heracles
15
-14
14
17
NAC
15
-9
12
18
Telstar
15
-8
11

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel