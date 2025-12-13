Telstar - NEC blijft onbeslist na turbulente blessuretijd met twee afgekeurde goals

De wedstrijd tussen Telstar en NEC heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. Een bewogen wedstrijd eindigde in 2-2, nadat een doelpunt van beide ploegen werd afgekeurd in de blessuretijd. NEC staat derde, maar is er niet in geslaagd om de druk op Feyenoord en Ajax op te voeren richting De Klassieker. Hekkensluiter Telstar komt op twaalf punten, evenveel als de nummer zeventien NAC Breda die zondag in actie komt tegen FC Utrecht.

NEC begon scherp en zette Telstar vanaf de aftrap onder druk. Al binnen tien minuten kreeg de ploeg meerdere grote kansen. Sami Ouaissa en Koki Ogawa stuitten echter op doelman Ronald Koeman junior, die met een aantal uitstekende reddingen een vroege achterstand voorkwam. Ook Bryan Linssen was dicht bij de openingstreffer, maar zijn rebound werd van de lijn gehaald.

Tegen de verhouding in kwam Telstar na 21 minuten op voorsprong. Doelman Gonzalo Crettaz schatte een voorzet verkeerd in, waarna Jeff Hardeveld bij de tweede paal eenvoudig kon binnentikken: 1-0. NEC bleef de bovenliggende partij, maar had moeite om het overwicht om te zetten in doelpunten. Pas vlak voor rust viel de verdiende gelijkmaker. Basar Önal leverde opnieuw een perfecte assist af en Bryan Linssen kopte overtuigend binnen: 1-1.

Na rust kantelde het beeld. Telstar werd brutaler, speelde feller in de duels en kreeg steeds meer ruimte in de omschakeling. NEC oogde slordig en kwetsbaar, wat na een uur spelen werd afgestraft. Opnieuw was het Hardeveld die toesloeg, ditmaal met een knappe volley van net buiten het strafschopgebied: 2-1.

Niet veel later leek Telstar zelfs op 3-1 te komen, maar Soufiane Hetli miste een strafschop. Crettaz herstelde zijn eerdere fout door zowel de penalty als de rebound te keren. Die redding bleek cruciaal, want NEC sloeg tien minuten voor tijd alsnog toe. Kodai Sano passeerde zijn man met een versnelling en vond met een strakke voorzet invaller Kento Shiogai, die van dichtbij zijn zoveelste belangrijke goal maakte: 2-2.

Dankzij een late redding van Koeman leek Telstar een nederlaag bespaard te blijven. In de blessuretijd dacht Milan Zonneveld zelfs nog het winnende doelpunt te maken voor de thuisploeg, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Vervolgens scoorde NEC via Brayann Pereira, maar Richard Martens floot voor een overtreding van Kento Shiogai. Hoewel zijn videoscheidsrechter hem naar de kant riep, bleef Martens bij zijn besluit.