Robin van Persie heeft bevestigd dat de komende weken uit de roulatie is. De aanvoerder van de Rotterdammers ligt er zo’n zes weken uit. Ook is donderdag niet inzetbaar tegen FCSB en geldt als twijfelgeval voor De Klassieker tegen Ajax zondag.

Woensdagmiddag kwam naar buiten dat Feyenoord het voorlopig zonder Steijn moet stellen, die zaterdag tegen PEC Zwolle (6-1) uitviel met een hamstringblessure. Hoewel het toen niet duidelijk was hoe lang Van Persie het precies zonder de middenvelder moet stellen, was wel zeker dat hij dit kalenderjaar niet meer in actie zou komen.

Artikel gaat verder onder video

Op de persconferentie daags voor het duel met FCSB bevestigde Van Persie de blessure van zijn aanvoerder. “Bij Sem valt het helaas heel erg tegen”, begint de trainer van Feyenoord. “Hij ligt er de aankomende weken nog uit. Het valt heel erg tegen, want je moet wel denken aan rond de zes weken. Dat is zwaar voor hem, maar ook voor ons als club.” De oefenmeester maakt duidelijk dat Steijn eigenlijk donderdag in de basis zou beginnen. “Dan moet je wel terug naar de tekentafel en dat heeft invloed op andere posities.” Door de blessure van Steijn zijn Quinten Timber, Oussama Targhalline en Luciano Valente de enige middenvelders in de wedstrijdselectie van Feyenoord.

Van Persie zou in eerste instantie rekening houden met De Klassieker van komende zondag in de Johan Cruijff ArenA, zo benadrukt hij. “Je maakt een ideaal beeld op wat je hebt, maar dat ideale plan kon de prullenbak in”, aldus een balende trainer, die ook Watanabe moet missen in Roemenië. “Hij was zeker niet goed genoeg voor vandaag en richting zondag is hij een groot twijfelgeval. Dat heeft ook weer invloed op andere posities. Het ideale plan voor de komende wedstrijden is wel aangepast.”