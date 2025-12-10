Feyenoord moet het voorlopig zien te stellen zonder aanvoerder , die zaterdag met een hamstringblessure uitviel. Ook lijkt het Europa League-duel met FCSB van morgen (donderdag) niet te gaan halen.

Dat schrijft RTV Rijnmond-verslaggever Dennis van Eersel althans op X. De mogelijke absentie van het duo is geen verrassing. Steijn begon zaterdag tegen PEC Zwolle (6-1 winst) andermaal op de bank, viel na een uur spelen in voor Luciano Valente, maar greep tien minuten voor tijd na een sprint naar zijn hamstring en moest zich direct weer laten wisselen.

Artikel gaat verder onder video

Vlak voor tijd moest ook Watanabe de strijd staken, ook hij leek last te hebben van zijn hamstring. Vooral zijn mogelijke absentie kan trainer Robin van Persie op dit moment niet gebruiken: met Gernot Trauner, Thomas Beelen en Malcolm Jeng zitten er immers al drie centrale verdedigers in de lappenmand. Opsteker is wel dat Anel Ahmedhodzic, die tegen PEC in de rust achterbleef in de kleedkamer, niets lijkt te mankeren. Van Persie verklaarde al dat de Bosniër klaagde over spierpijn, de verdediger traint woensdag gewoon met de groep mee en lijkt dus ook fit voor het treffen met FCSB. Ook In-beom Hwang liet zijn gezicht zien bij de groepstraining, maar volgens Van Eersel is het nog onduidelijk of de Zuid-Koreaan de trip naar Roemenië gaat meemaken. Hwang staat sinds begin november aan de kant met een blessure.

Later op de middag deelt Feyenoord op social media beelden (zie de tweede tweet hieronder) van de selectie die het vliegtuig betreedt voor de reis naar Roemenië. Daarop zijn Steijn, Watanabe en Hwang allen niet te zien, al zou het kunnen dat hun boarding uit het 23 seconden durende filmpje is geknipt. Van Persie geeft later vandaag (18.30 uur) een persconferentie en zal dan ongetwijfeld duidelijkheid verschaffen over de verschillende blessuregevallen in zijn selectie.

UPDATE: Steijn voorlopig afwezig

Het Algemeen Dagblad meldt Steijn er 'voorlopig' uit ligt bij Feyenoord. Zijn hamstringblessure blijkt 'niet mee te vallen', aldus clubwatcher Mikos Gouka, die spreekt van een 'forse aderlating' voor Van Persie. De krant meldt voorts dat Hwang niet mee gaat naar Roemenië en dat Van Persie maar drie 'echte' middenvelders tot zijn beschikking heeft in het Europese uitduel: Valente, Quinten Timber en Oussama Targhalline.

Programma Feyenoord tot de winterstop

Na het Europese duel in Roemenië speelt Feyenoord nog drie wedstrijden tot de winterstop ingaat. Komende zondag staat De Klassieker tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA op het programma. Midweeks spelen de Rotterdammers daarna in de tweede ronde van het toernooi om de KNVB Beker een thuiswedstrijd tegen de vorige club van Van Persie, sc Heerenveen. Op zondag 21 december volgt de laatste officiële wedstrijd van 2025, als FC Twente op bezoek komt in De Kuip.