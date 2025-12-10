Jamie Carragher heeft dinsdagavond zijn excuses aangeboden aan . De Liverpool-legende had maandag geen goed woord over voor de Egyptenaar, die Arne Slot in het weekend publiekelijk de oorlog verklaarde.

Salah zat zaterdag tegen Leeds United (3-3) voor de derde wedstrijd op rij op de bank bij Liverpool. De buitenspeler was daar woest om en verklaarde na de wedstrijd de oorlog aan Slot. De Nederlandse trainer besloot de Egyptenaar vervolgens buiten de wedstrijdselectie te laten voor het Champions League-duel met Internazionale (0-1 winst).

Maandag heeft Carragher in een minutenlange tirade uitgehaald naar Salah. De oud-verdediger noemde de uitbarsting van de aanvaller een ‘schande’ en stelde dat het een vooropgezet plan was. Een dag later besloot de Engelsman terug te komen op zijn uitspraken. Live in de uitzending van CBS Sports besloot Carragher, op advies van mede-analist Micah Richards, zijn excuses aan te bieden voor zijn uitspraken.

Carragher keek recht de camera in en richtte zich tot Salah: “Mo, het spijt me dat ik je pijn heb gedaan. Ik hou van je als Liverpool-speler, maar je moet je wel gedragen buiten het veld.” Richards merkt op dat deze uiting van zijn tafelgenoot ‘erg oprecht’ leek te zijn.