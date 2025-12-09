Aad de Mos trekt in de 538 Ochtendshow een pijnlijke conclusie over het Liverpool van Arne Slot. Door alle perikelen rond sterspeler stelt De Mos vast: "De kleedkamer is ziek."

Liverpool is bezig aan een uiterst moeizaam tweede seizoen onder Slot. In de Premier League verloor de regerend landskampioen al zes van de vijftien gespeelde wedstrijden, waardoor Liverpool is terug te vinden op een schamele tiende plaats op de ranglijst. In de Champions League ligt het elftal van Slot, dat momenteel dertiende staat, dan wel op koers voor het bereiken van de volgende ronde, maar werd twee weken geleden op Anfield een pijnlijk verlies geleden tegen PSV: 1-4.

Afgelopen zaterdag liep Salah bovendien leeg over zijn verstandhouding met Slot. Na het 3-3 gelijkspel tegen Leeds United, waarbij de Egyptische sterspeler voor de derde keer op rij op de bank werd gezet, zei hij onder meer dat hij 'geen enkele relatie' meer heeft met zijn trainer en dat hij het gevoel heeft dat hij 'onder de bus wordt gegooid'. Slot greep daarop in en nam zijn sterspeler niet op in zijn selectie voor het uitduel bij Internazionale in de Champions League, dat vanavond (dinsdag) om 21.00 uur gespeeld wordt.

'De grote jongens krijgen alle lof, maar ook altijd de schuld'

De Mos krijgt bij 538 de vraag of hij vindt dat Slot juist gehandeld heeft in de heikele kwestie-Salah. "Ja, die kleedkamer is natuurlijk een beetje ziek", zegt de Haagse trainer in ruste. "Die Salah, die heeft natuurlijk samen met Virgil van Dijk een miljoenentransfer eruit gesleept (De Mos bedoelt waarschijnlijk een miljoenencontract, red.), maar die zijn allebei niet in vorm. De grote jongens krijgen alle lof, maar die krijgen ook altijd de schuld. Dat is een vastigheid in het voetbal", weet De Mos.

'Je kan ook een keer verliezen van een vedette. Dan ben je aan de beurt'

"Intern bij de grote jongens van Liverpool trekken ze partij voor Slot", vervolgt De Mos. "Ze vinden dat Salah beter moet presteren. Hij loopt ook te wandelen, ik vond ook dat hij geen uitstraling meer had en een beetje tevreden was. Dan moet je ingrijpen. En als je vijf keer achter elkaar verliest, dan moet je wel een keer een daad stellen." Dat Slot publiekelijk reageerde op de Egyptenaar kan dan ook de goedkeuring van De Mos wegdragen, al weet hij ook maar al te goed dat een openlijke strijd met een clubicoon ook nadelig kan uitpakken: "Niks is groter dan de club, dat is hij verplicht aan Liverpool zelfs. Of ik dat zelf ook gedaan had? Dat heb ik veel keren gedaan. Een aantal keren win je het van een vedette, maar je kan het ook een keer verliezen. Als de nederlagen blijven en het volk, dat kiest altijd partij voor wat ze gezien hebben in het verleden van Salah, dan ben je een keer aan de beurt. Dat weet iedereen."

