Demy de Zeeuw wil dolgraag aan de slag bij Ajax, zo laat hij weten in gesprek met Sportnieuws. De voormalig middenvelder is ervan overtuigd dat hij zijn ervaring en netwerk kan gebruiken om zijn oude club verder te helpen.

De Zeeuw zette in 2015 een punt achter zijn loopbaan, die hem onder meer langs AZ, Ajax en Spartak Moskou leidde. De oud-middenvelder werd tweemaal kampioen van Nederland, een keer met Ajax en een keer met AZ. Daarnaast wist hij met de Amsterdammers de KNVB Beker te winnen. Nadat hij in oktober vorig jaar al liet weten open te staan voor een functie bij Ajax, doet hij daar nu nog een schepje bovenop.

“Ik denk met het netwerk dat ik heb en de manier waarop ik naar de media en voetbal kijk, dat ik Ajax zeker kan helpen”, begint De Zeeuw in gesprek met Sportnieuws. “Maar ook op het gebied van welke spelers haal je wel en welke haal je niet. Wat is wel het DNA van Ajax? Waarom slaagt de ene speler wel bij Ajax?”

De 27-voudig international legt uit dat hij de ervaring heeft waardoor hij hier antwoorden op kan geven. “Ik denk dat als je een beetje kennis van zaken hebt in het voetbal en weet hoe het zakenleven is, dat je soms met een frisse blik moet kijken hoe dingen gebeuren bij je club en je je dan moet afvragen welke keuzes er gemaakt worden”, gaat hij verder.

De Zeeuw ziet voor zichzelf een rol weggelegd binnen de media-afdeling van Ajax. “Ik denk meer richting marketing en socials, de media- en commerciële kant”, stelt de ex-prof. “Ik denk dat dat mij meer ligt dan het voetbalinhoudelijke. Tuurlijk heb ik daar ook verstand van. Ik denk dat het meer moet zijn wat voor een rol bij mij past.”

Het imago van Ajax is flink aangetast ten opzichte van de tijd dat De Zeeuw zelf als voetballer actief was in de Eredivisie, zo ziet hij. “Als je ook kijkt hoe ze voetballen, er kan zoveel meer. Toen ik naar Ajax moest, wist ik: als het maar niet 5-0 of 6-0 wordt”, blikt hij terug. “Nu komt iedereen naar Ajax en denkt dat er iets te halen valt, en zo spelen ze ook.”