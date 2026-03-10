Legia Warschau wil Tyrese Teuwsen (17) van Ajax naar Polen halen, zo weet Ajax Showtime. Afgelopen winter deed de club uit Warschau ook al een poging voor de spits, maar wist hem toen niet in te lijven. Teuwsen heeft op dit moment nog geen professioneel contract bij Ajax.

Teuwsen werd in de zomer van 2023 door Ajax opgepikt bij VVV-Venlo en inmiddels speelt hij voor het Onder 19-elftal van de Amsterdamse club. Dit seizoen was hij in 24 duels in verschillende competities elf keer trefzeker. Begin februari ging Ajax in het kader van de Youth League op bezoek bij Legia Warschau, waar de Amsterdammers met 2-1 verloren. Teuwsen zorgde voor het enige Nederlandse doelpunt.

Artikel gaat verder onder video

De Poolse topclub raakte overtuigd van Teuwsen en deed hem afgelopen winter al een aanbieding om de overstap te maken naar Warschau. De spits had zelf echter geen oren naar een transfer naar de Poolse hoofdstad. Legia is echter niet van plan om zijn komst zomaar op te geven; de clubleiding zou nu namelijk een nieuwe aanbieding voorbereiden om hem aan het einde van het seizoen alsnog naar Polen te halen.

Teuwsen heeft op dit moment nog geen profcontract bij Ajax. Wel zou de zeventienjarige aanvaller een van een groep talenten zijn die binnenkort een aanbieding van de Amsterdammers mogen verwachten. Mocht de aanvaller daarmee akkoord gaan, lijkt Legia zijn komst uit het hoofd te kunnen zetten.