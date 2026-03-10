FC Groningen-directeur Frank van Mosselveld weerspreekt de 'wilde verhalen' over een confrontatie tussen supporters van FC Groningen en Ajax. Na het onderlinge duel van afgelopen zondag, die een 3-1 zege voor De Trots van het Noorden opleverde, zou de ME 'keihard ingegrepen hebben' om ongeregeldheden bij een supportersbus van de Amsterdammers de kop in te drukken.

Het account Voetbal Ultras op X kwam enkele uren na FC Groningen - Ajax met een filmpje waarin te zien was hoe de ME ingreep. Supporters van de thuisclub zouden de supportersbussen van Ajax met stenen hebben bekogeld, zo werd daarbij vermeld, waarop de uitfans naar buiten zouden zijn gekomen om te reageren. Ook het Dagblad van het Noorden maakte in een kort artikel melding van de gebeurtenissen, die plaatsvonden op de Winschoterweg. Daarbij verrichte 'de massaal aanwezige politie' één aanhouding, aldus de krant.

In de podcast De Bestuurskamer komt Van Mosselveld met zijn versie van de gebeurtenissen. De algemeen directeur van FC Groningen benadrukt dat in de Euroborg alles vlekkeloos verliep: "We hebben maatregelen genomen om confrontatie te voorkomen en dat is hartstikke goed verlopen. Daar gebeurde eigenlijk niets. De sfeer van beide kanten was goed. Daarom kon Ajax via de reguliere route uitstromen met de zestien supportersbussen", aldus Van Mosselveld.

'Eén malloot gooit een steen'

"Er is één malloot geweest die een kleine kilometer van het stadion vanuit een bos een steen door de achterruit van een bus gegooid heeft", vervolgt Van Mosselveld zijn relaas. "Die eenling is natuurlijk direct gearresteerd. Vervolgens zijn die bussen weer een stuk verder gestopt om die mensen uit de bus die geraakt was te kunnen verplaatsen naar andere bussen. Daar kwam toen ME- en politiebegeleiding bij. Toen is ervoor gezorgd dat iedereen weer terug de bus in ging. Dat is op een normale en nette manier gebeurd. Daarover heb ik allemaal wilde verhalen gelezen, maar er is buiten die eenling geen Groningen-supporter in de buurt geweest. Die waren op dat moment nog aan het feesten in de Euroborg", bezweert de bestuurder.

'Politie voelde zich bijna genoodzaakt de berichtgeving te corrigeren'

Van Mosselveld baalt dan ook van de berichtgeving: "Ik snap dat het interessant is om alsnog te roepen dat er confrontaties zijn geweest tussen Groningen en Ajax, maar die waren er dus totaal niet. Zelfs de politie zei op een gegeven moment dat ze zich bijna genoodzaakt voelden om de uit de hand gelopen berichtgeving te corrigeren. Omdat er ook volgens hen dus niets van klopte." En dat terwijl de wedstrijd na de 2-2 van vorig seizoen (die Ajax uiteindelijk fataal werd in de titelstrijd met PSV) en het door massaal vuurwerk stilgelegde onderlinge duel in Amsterdam van eerder dit seizoen juist 'onder een vergrootglas lag'. "Ook daarom is zo’n stroom van berichten echt zonde. Ketenpartners hebben juist met elkaar gezorgd voor een goed verloop van de wedstrijd", aldus Van Mosseveld.