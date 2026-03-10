Volgens het Algemeen Dagblad heeft de clubleiding vier redenen om Robin van Persie niet te ontslaan als hoofdtrainer van Feyenoord. Eén van die vier punten, is het vertoonde spel van de Rotterdammers afgelopen zondag op bezoek bij NAC Breda. De clubleiding concludeerde dat Feyenoord daar beter voor de dag kwam dan in eerdere duels, terwijl ook zijn draai lijkt te vinden.

Feyenoord kwam zondag niet verder dan een gelijkspel tegen nummer zeventien NAC Breda (3-3). Toch is het spel van de Rotterdammers één van de redenen om Van Persie voorlopig niet de laan uit te sturen, zo weet het AD. “Het derde punt is de analyse van het duel in Breda. Daar presenteerde Feyenoord zich in de ogen van de clubleiding toch wel met meer overtuiging dan in de voorgaande weken”, schrijft Mikos Gouka.

“Feyenoord had langdurig balbezit, Raheem Sterling is volgens de club aan de beterende hand en dat NAC drie keer scoorde was meer geluk dan wijsheid. Het Feyenoord dat de leiding in het Rat Verlegh Stadion aan het werk had gezien, zou toch in staat moeten zijn om voldoende punten te pakken”, vervolgt het Algemeen Dagblad.

Sterling speelde 65 minuten mee tegen NAC. Met een pass achter het standbeen leverde hij de voorassist op de 3-3 van Ayase Ueda. Tien minuten later ontsnapte Sterling aan rood, na een harde overtreding. Toch raakte de clubleiding van Feyenoord overtuigd en woog het spel van de Engelsman mee in de evaluatie van Van Persie.

Andere drie redenen

Het AD noemt ook de andere drie redenen waarom Van Persie op dit moment nog trainer van de Rotterdammers is. Het eerste punt is de huidige ranglijst, het tweede punt is het verlengde van de ranglijst en het vierde (‘belangrijkste reddingsboei’) punt is dat de clubleiding niet het gevoel heeft dat een opvolger garanties biedt.