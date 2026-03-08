Henk Kuipers, voormalig leider van motorclub No Surrender, heeft voor opschudding gezorgd met zijn komst naar De Graafschap. In de Doetinchemse politiek wordt namelijk met verbazing gereageerd op het feit dat hij gastspreker is tijdens de maandelijkse businessclubavond van de club.

Kuipers is door De Graafschap gestrikt als gastspreker op de maandelijkse businessclubavond van de Achterhoekse club op donderdag 19 maart. Dat de Doetinchemmers uitgerekend Kuipers hebben uitgenodigd om een inspirerende lezing te geven, valt verkeerd in de Doetinchemse politiek.

Kuipers is in 2022 veroordeeld tot 8,5 jaar cel vanwege het leidinggeven aan een criminele organisatie, afpersing en diefstal met geweld. En dat zou volgens de Doetinchemse VVD-lijstrekker Robbert Hummelink reden genoeg zijn om Kuipers niet uit de nodigen.

Grote verbazing

"Ik kon het eerlijk gezegd niet geloven", laat Hummelink weten in gesprek met De Gelderlander. "Dit is een veroordeeld crimineel. Kuipers heeft nota bene ondernemers afgeperst. Hoe kun je deze man neerzetten als inspirerend leider en hem een podium geven tijdens een businessclubavond van De Graafschap? Dat is een klap in het gezicht van Doetinchemse ondernemers. Ik zeg dit ook niet omdat de verkiezingen eraan komen. Ik vind dit gewoon een verkeerde keuze."

Kuipers is nog steeds welkom

Commercieel manager Henk Bloemers van De Graafschap kijkt anders naar de situatie en laat weten dat Kuipers nog steeds welkom is als spreker. "Er zijn al 250 aanmeldingen. Onze leden hebben dus belangstelling en willen wel eens horen welk verhaal deze man te vertellen heeft. Ik ben ook benieuwd naar zijn verhaal", zegt Bloemers. "Ik geef toe dat het op het randje is. Maar De Graafschap is ook geen doorsnee club."