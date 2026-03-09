Bruggink: Cruijff zette met vertrek Weijs de toon bij Ajax

In een telefonisch interview met ESPN heeft analist Arnold Bruggink gereageerd op de recente ontwikkelingen bij Ajax, zoals de aanstelling van Óscar García bij het eerste. In de rubriek 'Bellen met' spreekt de oud-voetballer over de keuzes van technisch directeur Jordi Cruijff.

Volgens Bruggink kwam de ingreep bij Ajax niet helemaal onverwachts: “Ik vind de keuze voor Garcia niet heel onlogisch. Althans, je zag het aankomen. Met het wegsturen van Willem Weijs als trainer van Jong Ajax heeft Jordi Cruijff de norm bepaald en duidelijk gemaakt hoe hij erin staat. Dan ontkom je er bij het eerste ook niet aan dat dit gaat gebeuren.”

Focus op korte termijn

Volgens Bruggink richt Ajax zich met deze beslissing vooral op de korte termijn. In het telefoongesprek benadrukt hij dat er nog genoeg op het spel staat dit seizoen. “Het gaat nu om presteren op korte termijn. Er zijn nog acht wedstrijden en er is nog een hoop om voor te spelen.” Tegelijkertijd sluit hij niet uit dat de huidige oplossing ook langer kan blijven staan. “Maar het zal me niks verbazen als dit ook de langetermijnoplossing is. Ik ben super benieuwd hoe het zich gaat ontwikkelen.”

Gebrek aan leiders in het elftal

Naast de trainerskwestie ziet Bruggink nog een ander probleem bij de club. Volgens hem ontbreekt het Ajax momenteel aan spelers die het elftal kunnen dragen. “Wat ik mis bij Ajax zijn spelers waar je je aan vast kunt houden als elftal. Ik noem dat 'de richtinggevers.'”

Daarmee doelt hij op ervaren spelers die het team kunnen sturen in moeilijke fases van wedstrijden. Volgens Bruggink moeten jonge spelers als Mika Godts nu te vaak die rol vervullen, maar dat kun je niet van talenten verwachten. Volgens de analist is het gesprek aan leiderschap een belangrijk verschil met andere topclubs. “Het is nu echt te weinig bij Ajax, daar ga je de Champions League gewoon niet mee halen.”