Jordi Cruijff is maandag op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van Ajax statutair benoemd tot technisch directeur, waardoor hij nu tekenbevoegdheid heeft. De bestuurder toont zich ambitieus en maakt duidelijk volgend seizoen direct voor de landstitel te willen gaan. Ook legt Cruijff uit waarom hij een contract voor slechts 2,5 jaar heeft getekend.

Cruijff begon in februari als technisch directeur van Ajax, maar had nog geen tekenbevoegdheid. Daarvoor moest de zoon van clublegende Johan Cruijff eerst op een BAVA worden benoemd, wat maandagochtend is gebeurd. “Ik ben super gemotiveerd en ik ben niet bang om beslissingen te nemen”, liet de oud-middenvelder weten op de vergadering, geciteerd door Ajax Showtime.

De eerste weken van Cruijff waren direct enerverend: hij zette zowel trainers Willem Weijs van Jong Ajax en Fred Grim van de hoofdmacht aan de kant. De technisch directeur hoopte zelf op een ‘rustigere periode’. “Alleen in het voetbal gaat het soms niet zoals we hopen. Soms is eerder ingrijpen jammer genoeg nodig”, legt hij uit. “Het hoort erbij, het is part of the job.”

Cruijff geeft aan dat hij snel beslissingen durft te nemen, maar dat hij hier wel voor moet samenwerken. “En als het fout gaat, neem ik verantwoordelijkheid”, maakt hij duidelijk. “Dat karakter heb ik ook wel. Ik kom en ik wil gelijk winnen. Dat heb ik van huis uit meegekregen.” Dat betekent dus dat hij Ajax zo snel mogelijk weer aan de top van de Eredivisie wil hebben. “De ambitie is om de fans tevreden te maken en trots te laten zijn. De ambitie is om een elftal te bouwen dat gelijk om de titel kan strijden. Ik ben er klaar voor en we gaan ervoor.”

Korter contract

Cruijff heeft in Amsterdam een contract getekend voor 2,5 jaar. “Ik houd er niet van om voor vier jaar te tekenen”, legt de technisch directeur uit. “Dan krijg je het gevoel dat je relaxed kan doen. Je moet direct pushen. Met een langdurig contract kom je in de comfortzone.” Volgens Cruijff weet hij wat hem stimuleert om goed werk af te leveren. “Met een kort contract functioneer ik beter. Misschien is dat niet goed voor de gezondheid, maar ik functioneer dan het beste.”

Ook het salaris van Cruijff, die de bestbetaalde directeur ooit wordt bij Ajax, komt ter sprake. “In het voetbal ben je waard wat de markt je waard vindt. Dit is het laagste van de laatste tien jaar waar ik gewerkt heb”, maakt hij duidelijk dat hij financieel een stap terug heeft gedaan om naar Amsterdam te komen. Dirk Anbeek, lid van de raad van commissarissen, legt uit dat Cruijff een internationale technisch directeur is en stelt dat de directeuren van AZ bij elkaar drie miljoen euro verdienen. “Het is niet buiten proportie. Internationaal is het marktconform. Cruijff is hier niet voor het geld gekomen.”