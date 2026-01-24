Jordi Cruijff (51) gaat bij Ajax een recordbedrag verdienen. De Amsterdamse club heeft de agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) op 9 maart naar buiten gebracht en daaruit blijkt dat Cruijff het best betaalde directielid in de geschiedenis van Ajax gaat worden. Zijn benoeming tot bestuurder staat op de agenda en de details van zijn managementcontract zijn openbaar gemaakt.

Cruijff zette al zijn handtekening onder een contract dat loopt tot medio 2028. Hoewel hij al nauw betrokken is bij het technisch beleid, gaat hij officieel op 1 februari aan de slag als technisch directeur van Ajax. Op de BAVA zal hij door de aandeelhouders formeel worden benoemd tot statutair directeur.

Cruijff gaat recordbedrag verdienen bij Ajax

Artikel gaat verder onder video

De zoon van Johan Cruijff gaat jaarlijks een bruto salaris van 850.000 euro opstrijken. Dit bedrag kan middels bonussen oplopen tot maar liefst 1,6 miljoen euro per jaar. De bonussen zijn opgedeeld in een managementbonus van maximaal 350.000 euro en een sportieve bonus van maximaal 400.000 euro. Ook krijgt hij een eenmalige tekenbonus van 425.000 euro.

Hiermee overtreft Cruijff alle voorgaande directieleden, zowel qua bruto basissalaris als qua potentieel totaal jaarsalaris. Ter vergelijking: algemeen directeur Menno Geelen verdient jaarlijks 750.000 euro bruto en kan via bonussen nog maximaal 125.000 euro extra bijschrijven op zijn rekening. Cruijff gaat dus flink meer verdienen dan de huidige algemeen directeur. Edwin van der Sar kreeg als algemeen directeur in 2022/23 zo'n 1,25 miljoen euro.

Nieuwe technisch directeur staat voor grote uitdaging

Cruijff volgt Alex Kroes op als technisch directeur en staat voor de grote uitdaging om de sportieve koers van de club weer op de rit te krijgen na een turbulente periode. Eén van zijn eerste grote klussen zal het aanstellen van een nieuwe vaste hoofdtrainer zijn, die de opvolger moet worden van interim-coach Fred Grim. Hoewel Cruijff pas op 1 februari officieel begint, is hij al wel druk achter de schermen met transferbesprekingen en het bepalen van de prioriteiten qua versterkingen.

Jordi Cruijff gaat verdienen:

- €850K bruto

- max. €400K sportieve bonus

- max. €350K managementbonus



Totaal maximaal €1.6M



Hoogste bruto salaris en potentieel totaal voor een directielid ooit.



Edwin van der Sar verdiende zo’n €1.25M in 2022/23.



Menno Geelen: €750K +… — José De La Verde (@j_berden) January 23, 2026