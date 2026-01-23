Jordi Cruijff stroopt de mouwen op voor de komst van Oleksandr Zinchenko, zo vertelt Mike Verweij bij Kick-off. De nieuwe technisch directeur van Ajax, die officieel pas op 1 februari start bij de Amsterdammers, voert gesprekken met Arsenal-trainer Mikel Arteta om de transfer van Zinchenko af te ronden.
De opvolger van de vertrekkende Alex Kroes laat zich nú al gelden bij Ajax. Hoewel Cruijff officieel nog niet is begonnen, zet hij zich al hard in voor de komst van Zinchenko. De Amsterdammers wilden de linksback van Nottingham Forest - dat hem huurt van Arsenal - in eerste instantie lenen, maar inmiddels wordt er gekeken naar een directe transfer, al willen de onderhandelingen niet echt opschieten.
“Cruijff bemoeit zich ook met dingen. Hij is nu met Arteta in gesprek om die deal van Zinchenko de goede kant op te duwen, want dat schiet ook nog niet op”, zo vertelt Verweij bij De Telegraaf. “Hij bemoeit zich niet met de keuzes, maar wel met een heleboel dingen. Hij is ook dingen in kaart aan het brengen. Als je ook mensen spreekt... mensen raken enthousiast van het enthousiasme van Cruijff”, vervolgt de journalist.
Volgens Verweij worden de knopen tijdens de winterse transferperiode echter nog doorgehakt door Marijn Beuker en Kroes. Valentijn Driessen vindt dat opmerkelijk: “Cruijff zal er toch wel een hand in hebben? Het zou te gek voor woorden zijn dat die twee (Kroes en Beuker, red.), die hebben bewezen dat ze het niet kunnen, gewoon tien miljoen euro mogen uitgeven. Dat kan natuurlijk niet”, aldus de Chef Voetbal.
De invloed van Cruijff vind ik op dit moment juist prima. Meteen laten zien dat je actie gaat ondernemen en dat vooral ook kenbaar maken aan Kroes en Beuker. Of hij het op wat langere termijn goed gaat doen is natuurlijk de vraag die open ligt, maar dat geldt voor elke nieuwe man op een positie.
