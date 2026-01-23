Live voetbal

Verweij: 'Ajax-terugkeer Álvarez onmogelijk, als Kanté niet naar Fenerbahçe gaat’

23 januari 2026, 16:17   Bijgewerkt: 16:54

De komst van Edson Álvarez naar Ajax hangt voor een groot deel af van de toekomst van N’Golo Kanté. Mócht Fenerbahçe de middenvelder deze maand al binnenhalen, dan vergroot dat de kans dat Ajax aan de haal gaat met de ex-speler. Dat meldt Mike Verweij in Kick-off van De Telegraaf.

Afgelopen woensdag ‘betrapteDe Telegraaf Marijn Beuker, die werd gesignaleerd op het vliegveld van Istanbul. De directeur voetbal van de Amsterdammers reisde naar verluidt naar Turkije om te praten met de entourage van Álvarez over een terugkeer naar Ajax. De Mexicaan, die op dit moment door West Ham United wordt verhuurd aan Fenerbahçe, mag volgens de technisch directeur van de Turkse club niet vertrekken.

Artikel gaat verder onder video

“Maar Beuker is niet voor niets die kant op gevlogen na de wedstrijd tegen Villarreal”, opent Verweij. “Als Kanté, die na dit seizoen transfervrij is, nú al naar Fenerbahçe komt, wordt het risico groot dat Álvarez tot het WK niet veel speelt. Dan gaat hij zelf misschien wel druk zetten om daar weg te gaan”, vervolgt de journalist.

Ajax ziet tóch een kans bij Álvarez

Mócht Kanté, die uit zijn contract loopt bij het Saudische Al-Ittihad, wél naar Fenerbahçe vertrekken, dan lijkt de kans groter dat Ajax kan toeslaan bij Álvarez. “Dan zou Ajax hem kunnen huren van West Ham. De td van Fenerbahçe heeft geroepen dat daar nu geen sprake van is. Dat is ook logisch, want Kanté is nog niet binnen. Álvarez speelt in principe alles. Als Kanté niet komt, zal het een onmogelijke opgave worden voor Ajax. Anders zien ze een kans”, aldus de Ajax-watcher.

