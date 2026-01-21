Live voetbal 3

Marijn Beuker 'betrapt': 7 (!) serieuze transfertargets van Ajax onthuld

Ajax-directeur Marijn Beuker
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
21 januari 2026, 17:42   Bijgewerkt: 17:53

De Telegraaf pakt woensdagavond uit met groot nieuws rondom Ajax. De krant deelt een foto waarop Marijn Beuker ‘betrapt’ is op het vliegveld in Istanbul. De directeur voetbal is daar om meerdere gesprekken te voeren met transfertargets, waaronder Leon Bailey (Aston Villa) en Lucas Torreira (Galatasaray). Ook zou Beuker een gesprek gepland hebben staan met ex-Ajacied Edson Alvarez.

De directeur voetbal van de Amsterdammers is direct na de Champions League-zege op Villarreal doorgevlogen naar Turkije, zo weet De Telegraaf. Beuker zou gebruik maken van het feit dat zowel Galatasaray (woensdag tegen Atlético Madrid, red.), als Fenerbahçe (donderdag tegen Aston Villa, red.) deze dagen in actie komen op Europees toneel.

Artikel gaat verder onder video

“Meerdere bronnen rondom Ajax melden dat de reis van de directeur voetbal is bedoeld om spelers enthousiast te maken voor een transfer en om eerder opgedane contacten warm te houden, zoals hij maandenlang met Ko Itakura deed”, schrijft het medium.

Gesprekken met Bailey, Torreira en Álvarez

Ajax-watcher Mike Verweij weet dat Beuker tijdens het ‘bliksembezoek’ gaat praten met Aston Villa over een huurdeal van vleugelspeler Bailey. Ook gaat de directeur van de Amsterdammers in gesprek met de entourage van middenvelder Torreira (29), die op het oog is als nieuwe ‘zes’. Ook Demir Ege Tiknaz (21) van Besiktas wordt genoemd als nieuwe controleur.

Daarnaast weet Verweij dat er een afspraak gepland staat met de zaakwaarnemer van Álvarez, die door West Ham-verhuurd wordt aan Fenerbahçe. Door de komst van N’Golo Kante naar de Turkse club moet de oud-Ajacied vrezen voor speeltijd.

Nóg drie opties genoemd

Volgens De Telegraaf is het niet uitgesloten dat de nieuwe controlerende middenvelder uit de Turkse Süper Lig komt. Ook drie namen uit de Premier League worden serieus onderzocht: Manuel Ugarte (24, Manchester United), Wataru Endo (32, Liverpool) en Christian Nørgaard (31, Arsenal).

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Kieft

Kieft prijst 'typische Ajax-speler' Godts: 'Hij heeft écht vertrouwen'

  • Gisteren, 23:26
  • Gisteren, 23:26
Edvardsen Ajax Villarreal

Invaller Edvardsen bezorgt Ajax tweede CL-zege van het seizoen

  • Gisteren, 22:55
  • Gisteren, 22:55
Ajax Villarreal

Ajax-fans ergeren zich massaal aan ‘luie’ Jorthy Mokio tegen Villarreal

  • Gisteren, 21:41
  • Gisteren, 21:41
3 2 reacties
Reageren
2 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.034 Reacties
911 Dagen lid
13.607 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Lekker rondje Istanbul en Turks eten. Komen doen ze niet denk ik.

Docker
722 Reacties
65 Dagen lid
2.013 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat een ongelofelijk belachelijke titel zeg! Ik dacht dat deze website zou stoppen met met dat getrigger?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.034 Reacties
911 Dagen lid
13.607 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Lekker rondje Istanbul en Turks eten. Komen doen ze niet denk ik.

Docker
722 Reacties
65 Dagen lid
2.013 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat een ongelofelijk belachelijke titel zeg! Ik dacht dat deze website zou stoppen met met dat getrigger?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Leon Bailey

Leon Bailey
AS Roma
Team: Roma
Leeftijd: 28 jaar (9 aug. 1997)
Positie: AM, A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Roma
7
0
2025/2026
Aston Villa
0
0
2024/2025
Aston Villa
24
1
2023/2024
Aston Villa
35
10

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
19
36
52
2
Feyenoord
19
20
36
3
Ajax
19
11
34
4
NEC
18
15
32
5
Groningen
19
5
31

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel