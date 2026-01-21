De Telegraaf pakt woensdagavond uit met groot nieuws rondom Ajax. De krant deelt een foto waarop Marijn Beuker ‘betrapt’ is op het vliegveld in Istanbul. De directeur voetbal is daar om meerdere gesprekken te voeren met transfertargets, waaronder (Aston Villa) en (Galatasaray). Ook zou Beuker een gesprek gepland hebben staan met ex-Ajacied Edson Alvarez.

De directeur voetbal van de Amsterdammers is direct na de Champions League-zege op Villarreal doorgevlogen naar Turkije, zo weet De Telegraaf. Beuker zou gebruik maken van het feit dat zowel Galatasaray (woensdag tegen Atlético Madrid, red.), als Fenerbahçe (donderdag tegen Aston Villa, red.) deze dagen in actie komen op Europees toneel.

“Meerdere bronnen rondom Ajax melden dat de reis van de directeur voetbal is bedoeld om spelers enthousiast te maken voor een transfer en om eerder opgedane contacten warm te houden, zoals hij maandenlang met Ko Itakura deed”, schrijft het medium.

Gesprekken met Bailey, Torreira en Álvarez

Ajax-watcher Mike Verweij weet dat Beuker tijdens het ‘bliksembezoek’ gaat praten met Aston Villa over een huurdeal van vleugelspeler Bailey. Ook gaat de directeur van de Amsterdammers in gesprek met de entourage van middenvelder Torreira (29), die op het oog is als nieuwe ‘zes’. Ook Demir Ege Tiknaz (21) van Besiktas wordt genoemd als nieuwe controleur.

Daarnaast weet Verweij dat er een afspraak gepland staat met de zaakwaarnemer van Álvarez, die door West Ham-verhuurd wordt aan Fenerbahçe. Door de komst van N’Golo Kante naar de Turkse club moet de oud-Ajacied vrezen voor speeltijd.

Nóg drie opties genoemd

Volgens De Telegraaf is het niet uitgesloten dat de nieuwe controlerende middenvelder uit de Turkse Süper Lig komt. Ook drie namen uit de Premier League worden serieus onderzocht: Manuel Ugarte (24, Manchester United), Wataru Endo (32, Liverpool) en Christian Nørgaard (31, Arsenal).