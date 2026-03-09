PSV volgt NEC-uitblinker Ouaissa

De sterke prestaties van NEC Nijmegen dit seizoen blijven niet onopgemerkt. Vooral vleugelaanvallers en Basar Önal trekken steeds meer belangstelling van grotere clubs. Voor Ouaissa is die interesse inmiddels ook uit Nederland gekomen, PSV houdt zijn ontwikkeling nadrukkelijk in de gaten, dat meldt De Telegraaf.

Ouaissa geldt dit seizoen als een van de revelaties bij NEC. De Nijmegenaren haalden de aanvaller in de winter van 2024 uit uit de Keuken Kampioen Divisie, waar hij indruk maakte bij Roda JC Kerkrade. In eerste instantie werd de 21-jarige Limburger nog een half jaar verhuurd aan Roda. Sinds zijn komst heeft hij zich sterk ontwikkeld en vooral onder Dick Schreuder dit seizoen is hij uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers van het elftal.

Artikel gaat verder onder video

Tot dusver kwam hij in 28 duels al acht keer tot scoren en gaf drie assists, verder is hij met zijn dribbels en acties van grote waarde in het snelle aanvalsspel van NEC. Zijn prestaties zijn niet onopgemerkt gebleven. Scouts van verschillende buitenlandse clubs zouden de aanvaller al langere tijd volgen en ook PSV heeft hem inmiddels op de radar gezet. De Eindhovenaren zien in Ouaissa een interessante optie voor de toekomst op de flank.

Bij NEC zijn ze zich ondertussen bewust van de toenemende interesse. De club probeert daarom het contract van Ouaissa, dat nog twee jaar doorloopt, open te breken en te verlengen. Daarmee wil de club sterker staan wanneer clubs zich daadwerkelijk melden voor de aanvaller.

Of PSV op korte termijn concreet gaat worden voor Ouaissa is nog niet duidelijk, maar ook volgens Rick Elferink kan het zeker wat worden.