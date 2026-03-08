NEC doet uitstekende zaken in strijd om plek twee tegen FC Volendam

NEC doet wat het moet doen. De Nijmegenaren die eerder deze week al de finale van de beker bereikten wonnen vandaag overtuigend met 3-0 in eigen huis van FC Volendam. Het was voor de Nijmegenaren noodzaak om te winnen vandaag na het puntverlies van zowel Ajax als Feyenoord eerder dit speelweekend. Momenteel bezetten zij de derde plek in de Eredivisie met 46 punten, slechts drie achter Feyenoord en twee punten boven FC Twente. Volendam eindigt als veertiende.

De ploeg van trainer Dick Schreuder had het meeste balbezit en zocht vanaf de eerste minuut naar een opening in de defensie van de bezoekers. Dat leverde in de eerste fase nog weinig grote kansen op, al moest doelman Jasper Cillessen wel direct alert zijn op een diepe bal van Volendam.

NEC probeerde het tempo gaandeweg op te voeren met korte combinaties rond het strafschopgebied van de Volendammers. Vooral Tjaronn Chery liet zich geregeld zien in de opbouw, maar de thuisploeg had moeite om door de compacte verdediging van Volendam heen te spelen.

Halverwege de eerste helft was NEC dicht bij de openingstreffer. Via een vlotte combinatie tussen Bryan Linssen en Chery belandde de bal bij Önal, die vanaf de linkerkant hard uithaalde. Zijn poging spatte echter uiteen op de kruising, waardoor De Goffert nog niet kon juichen.

Na een half uur moest Schreuder noodgedwongen al wisselen. Brayann Pereira raakte geblesseerd en kon niet verder, waarna Ahmetcan Kaplan hem verving in de defensie van NEC. Een aderlating richting het duel met PSV volgende week, ook aangezien Dasa ook al niet fit is en Sandler vandaag tegen een schorsing aan is gelopen.

Vlak voor rust viel de verdiende openingstreffer. Linssen wist met twee verdedigers in zijn rug de bal knap terug te leggen op de inkomende Lebreton, die hard uithaalde en de bal tegen de touwen schoot: 1-0.

In de blessuretijd leek NEC nog een strafschop te krijgen toen Önal in het strafschopgebied naar de grond ging, maar scheidsrechter Marc Nagtegaal wilde van niets weten. Tot frustratie van de NEC-aanvaller bleef het daardoor bij een minimale voorsprong bij rust.

De Nijmegenaren kwamen scherp uit de kleedkamer. Kort na rust viel de 2-0 na een fraaie combinatie op de rand van het strafschopgebied. Lebreton legde de bal perfect terug op de inkomende Önal, die beheerst uithaalde en de bal overtuigend in het doel werkte.

Ahmetcan Kaplan probeerde het ook maar van afstand. Het schot van werd door doelman Van Oevelen verwerkt tot alweer een hoekschop. Uit de die corner was Ivan Nejasmic dicht bij de 3-0, maar zijn kopbal ging net naast het doel.

In de 63e minuut volgde de prachtige derde goal van NEC alsnog. Een aanval via Nejasmic en een kort tikje van de slimme Chery beland bij Sami Ouaissa, die krult de bal schitterend via de binnenkant van de paal tegen de touwen.

Daarna blijven de Nijmegenaren de rest van de tweede helft tevergeefst doorjagen op nog een goal. De grootste kans was in de 89e minuut, waar Danilo een op een gaat maar net te lang twijfelt.