Burgemeester Paul Depla van Breda gaat aangifte doen nadat hij afgelopen zondag met de dood is bedreigd. Supporters van NAC Breda uitten hun ongenoegen voorafgaand aan het duel met Feyenoord door middel van een spandoek met de tekst "Depla dood". De gemeente heeft de bedreiging inmiddels bestempeld als "onacceptabel", zo schrijft Omroep Brabant.

De onrust ontstond nadat een geplande pre-party bij een café in de stad niet doorging. De gemeente had vooraf een waarschuwing afgegeven dat ongeregeldheden consequenties zouden hebben, waarna de eigenaren van de horecagelegenheid besloten om een streep door het evenement te zetten. Dit leidde tot frustratie bij een groep supporters, die vervolgens elders in de stad bijeenkwamen om hun onvrede kenbaar te maken.

In plaats van het oorspronkelijke feest verzamelde een groep aanhangers zich zondagmiddag bij een kroeg aan de Meidoornstraat in Breda. Daar werd enige tijd een spandoek opgehangen met de bewuste tekst gericht aan het adres van de burgemeester. De politie bracht de gemeente op de hoogte van de situatie, waarna de ernst van de zaak direct duidelijk werd. Het incident vond plaats op de dag dat NAC het in eigen huis opnam tegen Feyenoord, een wedstrijd die uiteindelijk in een 3-3 gelijkspel eindigde.

Depla laat het incident niet over zijn kant gaan en zal dinsdag officieel aangifte doen. Deze stap richt zich niet alleen op de makers van het spandoek, maar ook op het café waar het doek werd getoond. "De gemeente is door de politie op de hoogte gebracht van het spandoek", zo laat een woordvoerder van de gemeente weten. Volgens de burgemeester zijn dergelijke bedreigingen onacceptabel en ondermijnen ze de veiligheid in de stad.

De incidenten rondom de wedstrijd overschaduwen de sportieve situatie van NAC Breda. Hoewel de ploeg gisteren een punt wist te pakken tegen Feyenoord, blijven de zorgen op de ranglijst groot. De club bezet momenteel de zestiende plaats in de Eredivisie en bevindt zich daarmee vol in de degradatiestrijd. De spanningen tussen de harde kern en de lokale driehoek lijken door de penibele sportieve status en de recente veiligheidsmaatregelen verder te zijn opgelopen.