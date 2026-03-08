Nieuwe wanprestatie van Feyenoord op bezoek bij NAC Breda

Een nieuwe wanprestatie van Feyenoord. De geplaagde Rotterdamse ploeg kwam zondag op bezoek bij laagvlieger NAC Breda niet verder dan een gelijkspel: 3-3. Het betekende voor Feyenoord het elfde puntverlies in 26 wedstrijden dit seizoen in de Eredivisie. Feyenoord blijft tweede staan, maar NEC kan de achterstand bij een zege later vanavond tegen FC Volendam verkleinen tot drie punten. NAC sluit de speelronde af als nummer zeventien van de Eredivisie.

Nog voordat het eerste fluitsignaal in het Rat Verlegh Stadion had geklonken, was de sfeer al behoorlijk giftig in het Feyenoord-kamp. Het interview dat hoofdtrainer Robin van Persie voorafgaand aan de wedstrijd gaf bij de desk van ESPN, werd namelijk op brute wijze verstoord door de fans van de Rotterdammers, die zich vanuit het uitvak met negatieve liederen tot de hoofdtrainer richtten.

De Feyenoord-fans konden vervolgens wel snel juichen, want Ayase Ueda zorgde in de twintigste minuut van de wedstrijd met een rake kopbal uit een hoekschop van Anis Hadj Moussa: 0-1. De bezoekers konden echter niet lang genieten van de voorsprong: Kamal Sowah tikte amper twee minuten later vanuit een hoekschop aan de andere kant de gelijkmaker alweer tegen de touwen.

Feyenoord had een optisch overwicht en wist zijn voorsprong na ruim een halfuur alweer in ere te herstellen. Luciano Valente trok vanaf de rechterkant van het veld naar binnen en vond uiteindelijk met een fraaie uithaal vanbuiten het strafschopgebied de bovenhoek: 1-2.

Feyenoord oogde daarna echter ontzettend kwetsbaar en ging uiteindelijk met een achterstand de rust in. Eerst kopte Boyd Lucassen op aangeven van Boy Kemper de 2-2 voorbij doelman Timon Wellenreuther en vervolgens tekende André Ayew in de derde minuut van de blessuretijd na een voorzet van Lewis Holtby met het hoofd voor de 3-2.

Raheem Sterling was bij Feyenoord in de basis begonnen, maar de Engelsman wist het verschil voor rust niet te maken. Kort na rust had Sterling de bal van dichtbij voor het inschieten, maar hij schoot van dichtbij in de handen van doelman Daniel Bielica.

In de 53ste minuut wist Feyenoord alsnog langszij te komen. Sterling gaf de bal aan de linkerkant van het veld met de hak mee aan Jordan Bos, die vervolgens een goede voorzet in huis had op Ueda. De Japanse spits wist het kopduel in de zestien te winnen en zorgde vervolgens met het hoofd voor de 3-3.

Kort erna claimde Feyenoord tevergeefs een strafschop, nadat Ueda in het strafschopgebied van NAC aan het shirt werd getrokken door Kemper. Het moment werd echter weggewuifd door scheidsrechter Manschot. De arbiter haalde zich vervolgens rond het uur de woede van NAC op de hals. Charles-Andreas Brym schoot prachtig raak van riante afstand, maar Manschot had één seconde voor diens uithaal gefloten voor een overtreding van de aanvaller op In-Beom Hwang.

Feyenoord had daarna moeite om een slotoffensief op poten te zetten. NAC verdedigde gegroepeerd en kwam er zelf zo nu en dan brutaal uit. Tien minuten voor tijd werd er vuurwerk afgestoken in het uitvak, waardoor de wedstrijd vanwege de rookontwikkeling in het stadion ruim vijf minuten stil kwam te liggen.

NAC kwam vervolgens in de blessuretijd met tien man te staan: Leo Greiml kreeg rood na een overtreding met twee benen op invaller Casper Tengstedt. De blessuretijd werd vervolgens nog verlengd tot liefst twaalf minuten, maar Feyenoord slaagde er met een man meer uiteindelijk niet meer in om een winnende treffer te forceren.