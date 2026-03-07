Live voetbal

Wouter Goes wekt grote irritatie bij PSV - AZ, ook Peter Bosz spreekt zich uit

Wouter Goes
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
7 maart 2026, 22:54   Bijgewerkt: 23:19

Peter Bosz is niet gecharmeerd van het gedrag van Wouter Goes. De verdediger van AZ wekte ergernis tijdens de wedstrijd tussen PSV en AZ. Volgens Bosz zou Goes in zijn tijd ‘niet lang op het veld hebben gestaan’. Ook analisten van ESPN hekelen de veelbesproken verdediger.

In de blessuretijd van de eerste helft leek Goes een hoofdblessure te veinzen na een duel met Ivan Perisic. Twaalf minuten voor tijd rolde Goes drie keer om in het eigen zestienmetergebied, nadat hij een tik kreeg van Ricardo Pepi. “Ik maakte me echt grote zorgen om zijn hoofdklachten", zegt een cynische Bosz op de persconferentie na de wedstrijd. "Tegenwoordig wordt alles in camera’s gevangen maar in mijn tijd zou hij op deze manier niet lang op het veld gestaan hebben. Dat is gewoon eerlijk. Die hadden daar wel raad mee geweten."

Het moment tussen Pepi en Goes heeft Bosz niet gezien. "Maar Goes was erbij, zei je? Dan is het goed... Ja, die jongen is er af en toe toch wel bij betrokken, of niet?"

In de studio van ESPN spreekt Arnold Bruggink zijn ergernis uit. “Ik vind het ontzettend vervelend, dat gedrag van spelers op het veld. En met name dat scheidsrechters daar elke keer een soort van intrappen. Nu gaat het dan even over Wouter Goes, maar er zijn echt heel veel spelers in de Eredivisie die ditzelfde gedrag hebben, waardoor wedstrijden alleen maar stil komen te liggen. Scheidsrechters stoppen dan om te kijken of er echt iets aan de hand is.”

“Ik durf echt te zeggen dat wij hier met z’n zessen aan tafel…”, zegt Bruggink, zonder de zin af te maken. “Je ziet snel genoeg wanneer er echt iets aan de hand is. We hebben Sergiño Dest geblesseerd zien raken: iedereen weet meteen dat daar iets heel ernstigs aan de hand is. Dan laat de scheidsrechter een minuut doorspelen.”

“Wouter Goes kreeg één tikje aan de zijkant. Die gaat rollen alsof hij een hoofdblessure heeft. Binnen vijf seconden ligt de wedstrijd stil. Vervolgens staat Wouter Goes weer op en loopt hij gewoon verder. Jongens, even serieus. Dat heb je toch in de gaten in zo’n situatie?”, zegt de analist, doelend op het moment met Perisic. “Kijk even wat er gebeurt. Hij heeft echt niks. Er is niks aan de hand, serieus niet.”

FIFA grijpt in

Kees Kwakman weet dat de FIFA ingrijpt tegen zulke situaties. “Daar gaat wel iets aan veranderen met het WK. Dan zou Wouter Goes bijvoorbeeld een minuut naar de kant moeten als hij behandeld wordt. Een hartstikke goede regel.”

Bruggink ziet ook een andere oplossing. “Ik ben het ook eens met de invoering van de zelfpass. Dan krijg je dat gerol ook allemaal niet meer. Dan wordt de bal gewoon snel genomen en gaat het spel door. Dan blijf je niet liggen, want de wedstrijd loopt door. Er moet gewoon tempo in blijven.”

Hugo Borst haalt hard uit naar Goes. “Houd ermee op joh, gek! Stop ermee! En als je zo’n fysieke speler bent, wees dan ook een man met incasseren. Het is wat Duitsers vroeger deden.”

