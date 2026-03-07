Ajax komt trauma niet te boven: FC Groningen wint weer na zes nederlagen op rij

FC Groningen heeft zaterdag na zes nederlagen op rij in eigen huis gewonnen van Ajax. De Amsterdammers lieten gedurende fases in de eerste helft heel behoorlijke dingen zien, maar hadden geen antwoord op een doelpunt van Thom van Bergen en een dubbelslag van Oskar Zawada: 3-1.

Bij Ajax keerde Steven Berghuis terug in de basis op bezoek bij FC Groningen, waar het vorig jaar in blessuretijd de landstitel verspeelde. De thuisploeg moet het op zijn beurt voor lange tijd zonder aanvoerder Stije Resink stellen. Ondanks dat gemis schoot de ploeg van Dick Lukkien uit de startblokken. Na zes minuten was het Ajax-huurling Dies Janse die de bal van achteruit perfect achter de Amsterdamse verdediging legde en Thom van Bergen bereikte. De spits, die vorige week tegen FC Volendam nog trefzeker was, tikte de bal met de punt via het been van de uitkomende Maarten Paes in het doel en wist dus voor de tweede week op rij te scoren. Het doelpunt droeg hij op aan Resink door het shirt van de middenvelder omhoog te houden.

Naarmate de eerste helft vorderde werd Ajax sterker en sterker, wat enkele gevaarlijke voorzetten tot gevolg had. Zo schoot Wout Weghorst na een lage voorzet van Mika Godts van dichtbij over het doel van Etienne Vaessen heen. Na een halfuur was het wel raak voor de bezoekers. Anton Gaaei kreeg de bal aangespeeld aan de rechterkant van het strafschopgebied en zijn voorzet vloog over Vaessen heen. Bij de tweede paal stond Davy Klaassen klaar om de gelijkmaker binnen te koppen. In het restant van de eerste helft was het vooral Ajax dat op zoek ging naar de voorsprong, maar dankzij enkele goede reddingen van Vaessen was de stand halverwege gelijk.

Na de pauze was het Groningen dat weer het initiatief nam aan de hand van de ingevallen Zawada en Marco Rente, wat al vroeg tot flinke kansen voor Van Bergen en Travis Hernes leidde. Ook Ajax probeerde van de ruimtes die vielen gebruik te maken en kreeg via Godts een goede kans op de voorsprong, maar slaagde daar niet in.

Na ruim een uur spelen was het de thuisploeg die weer op voorsprong kwam. Een voorzet van Rente kwam bij Marvin Peersman terecht, die de bal met het achterhoofd terugkopte naar Zawada. De Poolse spits draaide open richting het doel en schoot de bal hard onder Paes door: 2-1.

Nog geen tien minuten later was het alweer raak voor de invaller. Nadat Thijmen Blokzijl een aanval van Ajax eruit had gehaald, sprintte de verdediger mee naar voren en kreeg hij de ruimte om voor te geven. Blokzijl zocht naar Zawada en legde de bal precies op het hoofd van de spits, die tegendraads langs Paes kopte. Bij het neerkomen raakte de spits echter geblesseerd aan zijn schouder en enkele minuten later moest hij zich laten wisselen.

In het restant van de wedstrijd ging Ajax nog wel op jacht naar de aansluitingstreffer, maar slaagde daar niet meer in. Voor FC Groningen betekende het na zes nederlagen weer eens een overwinning. De Amsterdammers lopen flinke averij op in de jacht op plaats twee. Nummer twee Feyenoord zou zondag op bezoek bij NAC Breda het gat kunnen vergroten naar zeven punten, terwijl NEC en FC Twente de ploeg van Fred Grim allebei kunnen passeren.