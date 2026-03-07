Het is duidelijk geworden waarom zaterdag tijdens FC Groningen – Ajax (3-1) verhaal probeerde te halen bij grensrechter Patrick Inia. De aanvaller van Ajax ergerde zich aan een beslissing vlak vóór zijn wissel, waarbij een mogelijke corner voor Ajax niet werd gegeven. Trainer Fred Grim greep na de wissel direct in toen Berghuis de assistent-scheidsrechter wilde aanspreken.

Berghuis had in Groningen zijn eerste basisplaats sinds hij in oktober een liesblessure opliep. Voorafgaand aan het duel was al duidelijk dat hij geen volledige wedstrijd kon spelen. De rechtsbuiten werd halverwege de tweede helft afgelost door Kasper Dolberg. Daarna probeerde hij grensrechter Inia vast te pakken en uitte hij zijn onvrede.

Artikel gaat verder onder video

Zijn frustratie lijkt te zijn ontstaan bij een moment in de 68ste minuut, vlak voor zijn wissel. Ajax claimde toen een corner, omdat Marco Rente de bal over de achterlijn zou hebben gewerkt na een voorzet van Mika Godts. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük oordeelde echter anders: volgens hem was Josip Sutalo degene die de bal als laatst toucheerde.

Sutalo en Davy Klaassen protesteerden direct bij de arbiter, maar Gözübüyük maakte met een gebaar naar zijn hoofd duidelijk dat Sutalo de bal nog had geschampt. Berghuis zag echter dat de grensrechter daar anders over dacht: in zijn ogen was het wél een corner voor Ajax. Die beslissing werd echter ‘overruled’ door Gözübüyük.

Kort daarna volgde de wissel van Berghuis. Nadat hij het veld had verlaten, tikte hij de grensrechter op zijn arm om hem aan te spreken. Toen Inia doorliep, riep Berghuis hem na: “Hey!”. Op dat moment greep Grim meteen in. “Kom maar, niet doen”, zei de trainer tegen zijn pupil terwijl hij hem bij zich hield.

Tijdens de live-uitzending van ESPN was aanvankelijk alleen dat moment te horen. Na afloop werd echter duidelijk dat Berghuis voorafgaand aan die kreet nog meer had gezegd. Op de beelden die ESPN later liet zien, was te horen dat hij de assistent-scheidsrechter opriep om 'een beetje persoonlijkheid' te tonen bij de beslissing rond de mogelijke corner.

Grim kon na afloop niet precies aangeven wat er speelde bij zijn aanvaller. “Ik weet ook niet precies wat er aan de hand was en wat er leefde bij Steven. Volgens mij was het iets ten opzichte van de grensrechter. Ik heb geprobeerd hem te sussen en hem daar weg te houden.”