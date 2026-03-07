Grote onrust: 'FC Groningen-fans bekogelen Ajax-fans, ME grijpt hard in'

Een onrustige situatie rondom de Euroborg na de wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax. Fans van de thuisclub hebben de supportersbussen van Ajax bekogeld, zo meldt het account Voetbal Ultras. Volgens het Dagblad van het Noorden zijn daarbij 'enkele ramen' gesneuveld en is er een persoon aangehouden.

Na de bekogeling kwamen fans van Ajax de bus uit 'om te reageren', aldus Voetbal Ultras. De Mobiele Eenheid was snel ter plaatse en 'greep direct hard in'. De wedstrijd eindigde zaterdag in een 3-1 overwinning voor Groningen.

Rond de vorige wedstrijd tussen beide clubs was ook sprake van ongeregeldheden. In de Johan Cruijff ArenA werd Ajax - FC Groningen op 30 november gestaakt nadat supporters van Ajax herhaaldelijk vuurwerk afstaken en op het veld wierpen.