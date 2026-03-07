Live voetbal

Zeldzaam: Ajax krijgt uitvak niet uitverkocht tegen Groningen

Ajax-fans in uitvak bij FC Groningen
Foto: © Imago
7 maart 2026, 11:40   Bijgewerkt: 11:55

Ajax neemt het zaterdagavond op tegen FC Groningen in een belangrijke wedstrijd in de strijd om plek drie in de Eredivisie. De ploeg van Fred Grim wordt gesteund door zo’n negenhonderd supporters die meereizen vanuit Amsterdam. Dat betekent dat het uitvak níet is uitverkocht. Dat is een opvallende gebeurtenis, omdat Ajax de afgelopen jaren vrijwel altijd een 100%-score had wat betreft uitverkochte bezoekersvakken.

De ploeg van Grim speelt zaterdagavond een belangrijke wedstrijd in de strijd om plek drie in de Eredivisie. Bij een goed resultaat kan zelfs plek twee weer in zicht komen, mits Feyenoord een dag later punten morst op bezoek bij NAC Breda. Toch besluiten veel fans van de Amsterdammers om af te zien van een reis naar Groningen.

Voetbalfans lachen Ajax-uitfans uit

De thuisbasis van Groningen, de Euroborg, biedt plaats aan ongeveer 1100 uitsupporters. Het bezoekersvak zal zaterdagavond echter gevuld zijn met ‘slechts’ achthonderd Ajacieden. Dat is opvallend, aangezien Ajax in de afgelopen jaren vrijwel altijd gesteund werd door een uitverkocht uitvak. Ook Voetbal Ultras maakt hier vrijdag melding van.

“De afgelopen jaren was het eigenlijk standaard dat Ajax elk uitvak in Nederland uitverkocht. Dit jaar komt daar verandering in en zal er na lange tijd geen 100%-score worden behaald. Morgenmiddag in Groningen zal Ajax gesteund worden door een uitvak dat niet is uitverkocht. Ongeveer tweehonderd kaarten bleven over”, schrijft het bekende supportersmedium op Facebook.

De post van Voetbal Ultras levert uiteraard talloze reacties van supporters van andere clubs op. Zij vinden het lachwekkend dat Ajax het uitvak niet uitverkocht krijgt. Daarnaast wordt er verwezen naar de 'trauma's' van vorig seizoen, toen de Amsterdammers in Groningen kostbaar puntverlies leden in de strijd om het kampioenschap.

Opvallende buscombi voor Ajax-fans

Ajax-fans kregen een volledige buscombi opgelegd voor het duel tegen Groningen. Voorgaande seizoenen gold er een auto-/buscombi. Een kaartje kostte 32,68 euro.

