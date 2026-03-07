LIVE Eredivisie | Ajax terug in Groningen, waar de titel in rook oploste

Ajax keert zaterdag voor de eerste keer terug in de Euroborg, waar het vorig seizoen in de absolute slotfase een overwinning en daarmee de landstitel uit handen gaf. Hebben de Amsterdammers last van een trauma of weten ze dit keer wel te winnen in Groningen?

De thuisploeg is qua vorm de ideale tegenstander voor de ploeg van Fred Grim. De laatste zes Eredivisie-duels van de Groningers gingen allemaal verloren. Daarnaast zag Dick Lukkien vorige week zijn aanvoerder Stije Resink uitvallen met een kruisbandblessure.