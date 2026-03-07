Live voetbal 6

LIVE Eredivisie | Ajax terug in Groningen, waar de titel in rook oploste

GROAJA
Foto: © Imago / Realtimes
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
7 maart 2026, 14:30

Ajax speelt in speelronde 26 van de Eredivisie de traditioneel lastige uitwedstrijd tegen FC Groningen. Vorig seizoen verspeelden de Amsterdammers in de voorlaatste speelronde in de Euroborg de landstitel, door een late gelijkmaker van Thijmen Blokzijl (2-2). De ploeg van Fred Grim strijdt nu om plek en heeft de punten hard nodig. Het Groningen van Dick Lukkien is ondertussen bezig aan een dramatische serie met zes nederlagen op rij - en verloor vorige week ook nog eens aanvoerder Stije Resink aan een zware knieblessure. Wie pakt vandaag de punten? Om 16.30 uur gaat de bal rollen, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij FC Groningen - Ajax.

LIVE Eredivisie: FC Groningen - Ajax

40m geleden

14:37

Poll

40m geleden

14:36

Ajax treft Groningen in beroerde vorm

Ajax keert zaterdag voor de eerste keer terug in de Euroborg, waar het vorig seizoen in de absolute slotfase een overwinning en daarmee de landstitel uit handen gaf. Hebben de Amsterdammers last van een trauma of weten ze dit keer wel te winnen in Groningen?

De thuisploeg is qua vorm de ideale tegenstander voor de ploeg van Fred Grim. De laatste zes Eredivisie-duels van de Groningers gingen allemaal verloren. Daarnaast zag Dick Lukkien vorige week zijn aanvoerder Stije Resink uitvallen met een kruisbandblessure. 

44m geleden

14:32

Welkom!

Goedemiddag en welkom in het liveblog voor het duel tussen FC Groningen en Ajax. De wedstrijd in de Euroborg gaat om 16.30 uur van start.

Groningen - Ajax

FC Groningen
16:30
Ajax
Vandaag om 16:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Fred Grim

Fred Grim
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 60 jaar (17 aug. 1965)

