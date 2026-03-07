Live voetbal 6

Engelse media: Ajax kijkt naar Fulham-verdediger Samuel Amissah (19)

Jordi Cruijff Ajax
Foto: © Imago/realtimes
1 reactie
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
7 maart 2026, 13:09   Bijgewerkt: 13:51

Ajax wordt in Engeland in verband gebracht met Samuel Amissah. De negentienjarige verdediger van Fulham beschikt over een aflopend contract, waardoor hij na dit seizoen gratis of tegen een beperkte vergoeding op te pikken is. Volgens The Telegraph staat het talent er uitstekend op bij diverse Europese grootmachten en dreigt er een flinke concurrentiestrijd te ontstaan om zijn handtekening.

Amissah is een veelzijdige kracht in de defensie die op alle posities in de achterhoede uit de voeten kan. Hoewel hij dit jaar al mocht ruiken aan de hoofdmacht van Fulham en regelmatig op de bank plaatsnam, wacht hij nog altijd op zijn eerste officiële minuten in het eerste elftal. Vooralsnog speelt de jeugdinternational zijn wedstrijden voor de beloftenploeg in de Premier League 2.

Artikel gaat verder onder video

Omdat zijn verbintenis na dit seizoen afloopt, is hij een interessante optie voor clubs die op zoek zijn naar versterking voor de toekomst. De scouts van de Amsterdammers zouden hem al langere tijd nauwlettend volgen.

Ajax scoutte Amissah bij nationale jeugdploeg

De interesse van Ajax is gewekt tijdens optredens van Amissah voor Engeland Onder 19. In september van het afgelopen jaar kwam de verdediger nog in actie tegen Oranje Onder 19, een moment waarop hij zich definitief in de kijker zou hebben gespeeld bij de Nederlandse recordkampioen.

Grote concurrentie vanuit de Premier League en Europa

Ajax is echter niet de enige club die de situatie van Amissah in de gaten houdt. Ook Premier League-giganten als Arsenal, Manchester United en Chelsea zouden concrete belangstelling hebben voor de verdediger met Ghanese roots. Volgens The Telegraph wordt de overstap van het talent komende zomer 'waarschijnlijk de grootste transfer van jeugdspelers die doorbreken in het seniorenvoetbal'.

Belangstelling uit Italië en Frankrijk

Niet alleen vanuit Nederland en Engeland wordt er aan Amissah getrokken. Ook Juventus en Olympique Marseille zouden scouts hebben gestuurd om de verrichtingen van de mandekker te beoordelen. Amissah, die zijn opleiding genoot bij Brentford voordat hij de overstap maakte naar Fulham, tekende in 2024 zijn eerste profcontract.

➡️ Meer over Ajax

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Oscar García

‘Jong Ajax-trainer Oscar García benaderd door ‘minstens’ 2 Eredivisieclubs’

  • do 5 maart, 12:35
  • 5 mrt. 12:35
  • 7
Liverpool-trainer Arne Slot

Driessen stellig: ‘Cruijff moet proberen Slot naar Ajax te halen’

  • ma 23 februari, 08:17
  • 23 feb. 08:17
  • 15
Jordi Cruijff Ajax

Driessen: ‘Cruijff verantwoordelijk als Ajax met Grim CL misloopt’

  • ma 2 maart, 08:01
  • 2 mrt. 08:01
  • 12
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jopie14
129 Reacties
31 Dagen lid
106 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kijken, kijken en niet kopen?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jopie14
129 Reacties
31 Dagen lid
106 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kijken, kijken en niet kopen?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Samuel Amissah

Samuel Amissah
Fulham
Team: Fulham
Leeftijd: 19 jaar (7 mrt. 2007)
Positie: Verdediger
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Fulham
0
0
2025/2026
Fulham
13
0
2024/2025
Fulham
0
0
2024/2025
Fulham
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
25
43
65
2
Feyenoord
25
20
48
3
Ajax
25
16
44
4
NEC
25
18
43
5
Twente
25
15
41

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws