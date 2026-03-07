Ajax wordt in Engeland in verband gebracht met . De negentienjarige verdediger van Fulham beschikt over een aflopend contract, waardoor hij na dit seizoen gratis of tegen een beperkte vergoeding op te pikken is. Volgens The Telegraph staat het talent er uitstekend op bij diverse Europese grootmachten en dreigt er een flinke concurrentiestrijd te ontstaan om zijn handtekening.

Amissah is een veelzijdige kracht in de defensie die op alle posities in de achterhoede uit de voeten kan. Hoewel hij dit jaar al mocht ruiken aan de hoofdmacht van Fulham en regelmatig op de bank plaatsnam, wacht hij nog altijd op zijn eerste officiële minuten in het eerste elftal. Vooralsnog speelt de jeugdinternational zijn wedstrijden voor de beloftenploeg in de Premier League 2.

Omdat zijn verbintenis na dit seizoen afloopt, is hij een interessante optie voor clubs die op zoek zijn naar versterking voor de toekomst. De scouts van de Amsterdammers zouden hem al langere tijd nauwlettend volgen.

Ajax scoutte Amissah bij nationale jeugdploeg

De interesse van Ajax is gewekt tijdens optredens van Amissah voor Engeland Onder 19. In september van het afgelopen jaar kwam de verdediger nog in actie tegen Oranje Onder 19, een moment waarop hij zich definitief in de kijker zou hebben gespeeld bij de Nederlandse recordkampioen.

Grote concurrentie vanuit de Premier League en Europa

Ajax is echter niet de enige club die de situatie van Amissah in de gaten houdt. Ook Premier League-giganten als Arsenal, Manchester United en Chelsea zouden concrete belangstelling hebben voor de verdediger met Ghanese roots. Volgens The Telegraph wordt de overstap van het talent komende zomer 'waarschijnlijk de grootste transfer van jeugdspelers die doorbreken in het seniorenvoetbal'.

Belangstelling uit Italië en Frankrijk

Niet alleen vanuit Nederland en Engeland wordt er aan Amissah getrokken. Ook Juventus en Olympique Marseille zouden scouts hebben gestuurd om de verrichtingen van de mandekker te beoordelen. Amissah, die zijn opleiding genoot bij Brentford voordat hij de overstap maakte naar Fulham, tekende in 2024 zijn eerste profcontract.