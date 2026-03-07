Live voetbal

Ajax-fans openen aanval op Alex Kroes na bizarre onthulling Willem Weijs

Ajax-fans openen aanval op Alex Kroes na bizarre onthulling Willem Weijs
Foto: © Imago/Realtimes
1 reactie
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
7 maart 2026, 08:51

Het interview van Willem Weijs in Voetbal International heeft voor ophef gezorgd onder de aanhang van Ajax. Aanleiding daarvoor is een ontboezeming van de ontslagen Jong Ajax-trainer over ex-technisch directeur Alex Kroes, die hem een zeer opmerkelijke doelstelling meegaf aan het begin van het seizoen.

Weijs startte afgelopen zomer aan zijn klus bij Jong Ajax, maar kreeg te maken met lastige omstandigheden. Dat leidde uiteindelijk tot een troosteloze laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Na de komst van Jordi Cruijff, die op 1 februari begon als td van de Amsterdammers en Kroes afloste, werd Weijs direct de laan uit gestuurd.

Bizarre ontboezeming over Alex Kroes

Artikel gaat verder onder video

In het interview met VI komt een wel heel opvallende ontboezeming van Alex Kroes op tafel. “De doelstelling van Alex Kroes (technisch directeur, red.) die ik letterlijk meekreeg was: niet degraderen. Nou, dat is heel makkelijk, dan zijn we al meteen geslaagd, want dat kan niet”, aldus Weijs. In principe is degradatie voor een Jong-ploeg in de KKD wel mogelijk, maar dan moet een beloftenelftal uit de Tweede Divisie kampioen worden en een beloftenploeg uit de KKD op plek negentien of twintig eindigen. Dit scenario is echter hoogst onwaarschijnlijk.

Ajax-fans trappen nog een keer vol na richting Kroes

De onthulling van Weijs valt niet in goede aarde bij de fans van Ajax. Op X reageert men vol verbazing op het citaat uit het VI-interview. “Dat stukje over Kroes die zei ‘niet degraderen’ is gênant”, vindt een supporter. Een ander zegt: “Wat een clown is die Kroes, zeg.” Iemand anders maakt het wel heel bont: “Deze man heeft er echt alles aan gedaan om de club te slopen.”

https://x.com/j_sperd__rcks/status/2029956291037139068

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Oscar García

‘Jong Ajax-trainer Oscar García benaderd door ‘minstens’ 2 Eredivisieclubs’

  • do 5 maart, 12:35
  • 5 mrt. 12:35
  • 7
Liverpool-trainer Arne Slot

Driessen stellig: ‘Cruijff moet proberen Slot naar Ajax te halen’

  • ma 23 februari, 08:17
  • 23 feb. 08:17
  • 15
Jordi Cruijff Ajax

Driessen: ‘Cruijff verantwoordelijk als Ajax met Grim CL misloopt’

  • ma 2 maart, 08:01
  • 2 mrt. 08:01
  • 12
7 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.304 Reacties
999 Dagen lid
16.572 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Niet alleen kroes is de schuldig ook beuker gaat niet vrijuit die twee hebben er een potje van gemaakt aanstellen van trainers en assistent. Scouting ook een drame En onder grim zal het ook niet veel beter gaan en Het verkoop beleid aankoop ook niet goed

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.304 Reacties
999 Dagen lid
16.572 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Niet alleen kroes is de schuldig ook beuker gaat niet vrijuit die twee hebben er een potje van gemaakt aanstellen van trainers en assistent. Scouting ook een drame En onder grim zal het ook niet veel beter gaan en Het verkoop beleid aankoop ook niet goed

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Willem Weijs

Willem Weijs
Functie: Coach
Leeftijd: 39 jaar (19 feb. 1987)

Meer info

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
1
ADO
29
40
68
2
Cambuur
28
28
63
3
Jong PSV
30
8
50
4
De Graafschap
29
11
49
5
Willem II
29
5
46

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws