Het interview van Willem Weijs in Voetbal International heeft voor ophef gezorgd onder de aanhang van Ajax. Aanleiding daarvoor is een ontboezeming van de ontslagen Jong Ajax-trainer over ex-technisch directeur Alex Kroes, die hem een zeer opmerkelijke doelstelling meegaf aan het begin van het seizoen.

Weijs startte afgelopen zomer aan zijn klus bij Jong Ajax, maar kreeg te maken met lastige omstandigheden. Dat leidde uiteindelijk tot een troosteloze laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Na de komst van Jordi Cruijff, die op 1 februari begon als td van de Amsterdammers en Kroes afloste, werd Weijs direct de laan uit gestuurd.

Bizarre ontboezeming over Alex Kroes

Artikel gaat verder onder video

In het interview met VI komt een wel heel opvallende ontboezeming van Alex Kroes op tafel. “De doelstelling van Alex Kroes (technisch directeur, red.) die ik letterlijk meekreeg was: niet degraderen. Nou, dat is heel makkelijk, dan zijn we al meteen geslaagd, want dat kan niet”, aldus Weijs. In principe is degradatie voor een Jong-ploeg in de KKD wel mogelijk, maar dan moet een beloftenelftal uit de Tweede Divisie kampioen worden en een beloftenploeg uit de KKD op plek negentien of twintig eindigen. Dit scenario is echter hoogst onwaarschijnlijk.

Ajax-fans trappen nog een keer vol na richting Kroes

De onthulling van Weijs valt niet in goede aarde bij de fans van Ajax. Op X reageert men vol verbazing op het citaat uit het VI-interview. “Dat stukje over Kroes die zei ‘niet degraderen’ is gênant”, vindt een supporter. Een ander zegt: “Wat een clown is die Kroes, zeg.” Iemand anders maakt het wel heel bont: “Deze man heeft er echt alles aan gedaan om de club te slopen.”