Mohamed Abdalla debuteert zaterdagmiddag in de wedstrijdselectie van de hoofdmacht van Ajax. De zestienjarige middenvelder speelt pas anderhalf jaar in Amsterdam, maar mag nu al uitkijken naar een bijzonder moment. Abdalla wordt door AjaxShowtime zelfs vergeleken met voormalig Ajax-ster Ryan Gravenberch.

Abdalla speelt zijn wedstrijden tegenwoordig normaal gesproken in de Keuken Kampioen Divisie, maar vrijdagavond – toen Jong Ajax het opnam tegen FC Eindhoven (2-1-nederlaag) – was hij niet van de partij. Dat komt omdat de zestienjarige zaterdagmiddag voor het eerst op het wedstrijdformulier van Ajax 1 staat. Fred Grim haalde hem bij de selectie voor het duel met FC Groningen.

Wie is Mohamed Abdalla?

Artikel gaat verder onder video

Abdalla, een allround middenvelder, zette op 1 mei zijn handtekening onder een driejarig contract bij Ajax. De middenvelder speelde op dat moment al een jaar in de opleiding van de Amsterdammers en was een belangrijke speler in de Onder 16. In de zomer van 2024 kwam de Eindhovenaar over uit de jeugdopleiding van PSV.

Abdalla werd al snel doorgeschoven van de Onder 17 naar de Onder 19. Daar maakte de zestienjarige middenvelder zoveel indruk dat hij tijdens de winterstop van het huidige seizoen werd overgeheveld naar Jong Ajax. In het betaalde voetbal speelde Abdalla tot dusver acht wedstrijden, waarin hij één keer wist te scoren. Ondertussen kreeg hij van Grim al meerdere keren de kans om mee te trainen met de hoofdmacht. Zaterdag kan hij zijn debuut maken op het hoogste Ajax-podium.

Vergeleken met Ryan Gravenberch

Abdalla speelt bij Jong Ajax zijn wedstrijden voornamelijk als ‘acht’. Vanaf die positie maakte hij bovendien zijn eerste treffer: de 1-1 tegen titelfavoriet SC Cambuur. In de afgelopen wedstrijd van Jong Ajax, tegen FC Eindhoven, fungeerde Abdalla als aanvallende middenvelder.

AjaxShowtime, het medium dat de verrichtingen van het beloftenelftal van Ajax nauwlettend volgt, vergelijkt de speelstijl van Abdalla met die van Ryan Gravenberch. “Hij staat bekend om zijn rushes, waarmee hij door zijn grote passen doet denken aan Ryan Gravenberch in zijn beste tijden bij Ajax”, aldus het Ajax-medium.