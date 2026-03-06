Het vertrek van Willem Weijs bij Jong Ajax houdt de gemoederen al een tijdje bezig, maar de trainer geeft in gesprek met Voetbal International meer duiding bij de omstandigheden waaronder hij werkte. Volgens Weijs draaide zijn periode bij de beloftenploeg niet alleen om resultaten, maar vooral om de ontwikkeling van jonge talenten. “Het belangrijkste is dat de spelers stappen hebben gezet en dat we een duidelijke visie op ontwikkeling hebben kunnen doorvoeren. Daar ben ik trots op,” zegt hij.

Trainers van Jong Ajax staan voor een unieke uitdaging: het combineren van talentontwikkeling met competitie in de Keuken Kampioen Divisie. Voor Weijs betekende dat soms improviseren. “Ik heb spelers van de Onder 19 van het strand moeten bellen, zodat wij genoeg man hadden voor een training of wedstrijd,” vertelt hij. Ajax 1-spelers werden geregeld ‘gedumpt’ bij Jong Ajax, terwijl andere jonge talenten heen en weer werden geschoven tussen Youth League en eerste elftal.

Drukte op 'De Toekomst'

Daarnaast zorgden onvoorspelbare trainingsschema’s voor extra druk. “Ajax 1 trainde ’s ochtends, wij in de brandende zon ’s middags. Dat frustreerde de jongens, maar ze moesten zich voorbereiden op een zwaar seizoen,” aldus Weijs. Ook de aanwezigheid van John Heitinga, die spelers wilde uitproberen, maakte dat het aantal beschikbare spelers per wedstrijd vaak beperkt was. “Soms hielden we maar zes à zeven man over.”

De nadruk lag bij Weijs op het klaarstomen van spelers voor Ajax 1. “Sta je een kwartier voor tijd met 1-0 voor, dan moet je misschien een keer niét opbouwen. Daar ben ik als trainer ook voor om dat te zeggen,” legt hij uit. Het ging niet altijd goed op de ranglijst, maar dat was volgens Weijs het gevolg van het beleid: jonge talenten moesten leren en ervaring opdoen, soms ten koste van het resultaat.

Zelfreflectie

Toch ziet hij het positieve effect van deze aanpak. Veel spelers die onder zijn leiding werkten, maakten de stap naar Ajax 1. Aaron Bouwman, Rayane Bounida en Sean Steur zijn slechts enkele voorbeelden. “Opleiden zit in mijn hart. Ik geniet er enorm van als ik die jongens zulke stappen zie maken,” zegt Weijs.

Weijs is eerlijk over zijn eigen rol. “Ik ben niet foutloos geweest en misschien had ik eerder aan de bel moeten trekken. Maar inhoudelijk ben ik niet op basis van prestaties weggestuurd,” vertelt hij. Voor hem ligt de les vooral in het omgaan met complexe omstandigheden en veranderende verwachtingen: wisselende selecties, druk van bovenaf en een delicate balans tussen winnen en ontwikkelen.