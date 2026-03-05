Volgens het Eindhovens Dagblad brengt PSV zaterdagavond, tijdens het duel met AZ, een speciaal eerbetoon aan Ronald Koeman. De huidige bondscoach van Nederland speelde tussen 1986 en 1989 bij de Eindhovenaren en beleefde daar een zeer succesvolle periode. Als speler won hij drie landstitels, twee KNVB-bekers en het grootste hoogtepunt: de Europa Cup 1. Als coach leidde hij PSV in 2007 naar de Nederlandse titel.

Koeman wordt opgenomen in de ‘Walk of Fame’ van PSV, waar inmiddels 24 prominenten een tegel hebben gekregen. Op de tegels bij de Oost-tribune van het Philips Stadion staan vaak voet- of handafdrukken van de geëerde spelers. De laatste speler die werd toegevoegd, was Luuk de Jong, vanwege zijn grote verdiensten tussen 2014 en 2025. Koeman is zaterdag zelf aanwezig wanneer zijn tegel wordt onthuld.

Statistieken en erelijst als speler

Artikel gaat verder onder video

Tijdens zijn periode bij PSV speelde Koeman drie seizoenen en viel hij vooral op door zijn doelgerichtheid als verdediger. Hij scoorde opvallend veel, mede dankzij zijn specialiteit: de vrije trap. Zijn vermogen om cruciale doelpunten te maken droeg bij aan de vele successen van PSV in die tijd.

In zijn hele carrière bij de club scoorde Koeman 51 doelpunten en ontwikkelde hij zich tot een van de meest invloedrijke spelers van zijn generatie. Zijn vrije trappen waren later ook doorslaggevend bij FC Barcelona, waar hij in 1992 de Europa Cup 1 won.

Voorgangers in de Walk of Fame

Al eerder werden spelers uit Koemans tijd bij PSV geëerd, waaronder Hans van Breukelen, Berry van Aerle, Willy van de Kerkhof, Ruud Gullit en Jan Heintze. Ook coaches zoals Guus Hiddink hebben een eigen tegel. Het project, mede mogelijk gemaakt door sponsor Energiedirect, begon in 2022 met elf spelers en wordt sindsdien jaarlijks uitgebreid met nieuwe namen.

Met zijn plek in de Walk of Fame wordt Koeman voor altijd verbonden aan het Philips Stadion en de rijke historie van PSV, zowel als speler als coach.