Live voetbal

PSV eert Ronald Koeman met plek in Walk of Fame

Bondscoach Ronald Koeman van Nederland en het Philips Stadion van PSV
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Silven Potters
5 maart 2026, 13:43

Volgens het Eindhovens Dagblad brengt PSV zaterdagavond, tijdens het duel met AZ, een speciaal eerbetoon aan Ronald Koeman. De huidige bondscoach van Nederland speelde tussen 1986 en 1989 bij de Eindhovenaren en beleefde daar een zeer succesvolle periode. Als speler won hij drie landstitels, twee KNVB-bekers en het grootste hoogtepunt: de Europa Cup 1. Als coach leidde hij PSV in 2007 naar de Nederlandse titel.

Koeman wordt opgenomen in de ‘Walk of Fame’ van PSV, waar inmiddels 24 prominenten een tegel hebben gekregen. Op de tegels bij de Oost-tribune van het Philips Stadion staan vaak voet- of handafdrukken van de geëerde spelers. De laatste speler die werd toegevoegd, was Luuk de Jong, vanwege zijn grote verdiensten tussen 2014 en 2025. Koeman is zaterdag zelf aanwezig wanneer zijn tegel wordt onthuld.

Statistieken en erelijst als speler

Artikel gaat verder onder video

Tijdens zijn periode bij PSV speelde Koeman drie seizoenen en viel hij vooral op door zijn doelgerichtheid als verdediger. Hij scoorde opvallend veel, mede dankzij zijn specialiteit: de vrije trap. Zijn vermogen om cruciale doelpunten te maken droeg bij aan de vele successen van PSV in die tijd.

In zijn hele carrière bij de club scoorde Koeman 51 doelpunten en ontwikkelde hij zich tot een van de meest invloedrijke spelers van zijn generatie. Zijn vrije trappen waren later ook doorslaggevend bij FC Barcelona, waar hij in 1992 de Europa Cup 1 won.

Voorgangers in de Walk of Fame

Al eerder werden spelers uit Koemans tijd bij PSV geëerd, waaronder Hans van Breukelen, Berry van Aerle, Willy van de Kerkhof, Ruud Gullit en Jan Heintze. Ook coaches zoals Guus Hiddink hebben een eigen tegel. Het project, mede mogelijk gemaakt door sponsor Energiedirect, begon in 2022 met elf spelers en wordt sindsdien jaarlijks uitgebreid met nieuwe namen.

Met zijn plek in de Walk of Fame wordt Koeman voor altijd verbonden aan het Philips Stadion en de rijke historie van PSV, zowel als speler als coach.

➡️ Meer over PSV:

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Raheem Sterling

Sterling krijgt ervan langs bij Studio Voetbal: 'Jezus, dit kan echt niet'

  • zo 1 maart, 22:29
  • 1 mrt. 22:29
  • 6
TWEFEY

Teruglezen Eredivisie | Hoe Feyenoord niets te vertellen had tegen FC Twente

  • zo 1 maart, 14:16
  • 1 mrt. 14:16
  • 8
Klaassen

Ajax lijdt kostbaar puntverlies na dramatische vertoning in Zwolle

  • zo 1 maart, 14:09
  • 1 mrt. 14:09
  • 7
1 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

PSV - AZ

PSV
20:00
AZ
Wordt gespeeld op 7 mrt. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 mrt. 1963)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
25
43
65
2
Feyenoord
25
20
48
3
Ajax
25
16
44
4
NEC
25
18
43
5
Twente
25
15
41

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws