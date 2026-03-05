Live voetbal

Man Utd-tweet van 12 (!) jaar geleden gaat viraal na winnende goal Osula

William Osula na goal
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
5 maart 2026, 14:10

William Osula deed Manchester United woensdagavond de das om namens Newcastle United. De aanvaller maakte – na ongelukkig verdedigend werk van Tyrell Malacia – de winnende treffer voor zijn ploeg. Direct na de overwinning wordt er een zeer opmerkelijke tweet van twaalf jaar geleden van Manchester United opgerakeld.

Na zeven ongeslagen wedstrijden ging Manchester United eindelijk weer eens onderuit, tegen Newcastle United. En dat terwijl de ploeg van Michael Carrick een helft lang met een man meer speelde, na een tweede gele kaart voor Jacob Ramsey (na een schwalbe). Anthony Gordon zorgde kort daarna voor de 1-0 vanaf de stip, terwijl Casemiro drie minuten later alweer gelijkmaakte. Dit alles speelde zich af in de blessuretijd van de eerste helft.

Artikel gaat verder onder video

Het duel leek af te stevenen op een gelijkspel, maar toen was daar invaller Osula. De aanvaller, die slechts vijf minuten in het veld stond, krulde de bal achter Senne Lammens en bepaalde de eindstand op 2-1.

Oude tweet van Manchester United gaat viraal

Direct na de overwinning van Newcastle werd een bericht uit 2014 van het officiële account van Manchester United massaal herontdekt. In die tijd was Osula pas elf jaar oud en nam hij deel aan de MU Soccer Schools World Skills Final, een vaardigheidswedstrijd voor jonge talenten die werd gehouden op Old Trafford. "Gefeliciteerd aan de 11-jarige William Osula uit Denemarken, winnaar van de MU Soccer Schools World Skills Final van vandaag", schreef de club destijds op het sociale medium. De jonge Osula mocht destijds zelfs het veld op om een trofee in ontvangst te nemen uit handen van clublegende Bryan Robson.

Newcastle United reageert gevat op sociale media

De ironie dat juist de jongen die ooit door Manchester United werd gehuldigd nu verantwoordelijk was voor hun nederlaag, ontging ook de sociale media-afdeling van Newcastle niet. Het officiële account van de club besloot de oude tweet te citeren met een kort maar krachtig onderschrift. "De tijd vliegt", klonk het vanuit het kamp van de winnende partij.

De moeizame weg naar de top voor Osula

Hoewel Osula nu de gevierde man is, verliep zijn carrière tot nu toe niet zonder slag of stoot. De spits genoot zijn opleiding bij Kopenhagen voordat hij naar Sheffield United vertrok. Begin 2022 had hij echter nog steeds geen debuut gemaakt in een eerste elftal. Na een verhuurperiode bij Derby County kwam hij terecht bij Newcastle, waar hij zich onder trainer Eddie Howe heeft ontwikkeld tot een nuttige aanvallende optie die vanaf de bank het verschil kan maken.

