'Onana wil plekje terugveroveren bij Manchester United na wisselvallige periode'

Andre Onana
Foto: © Imago
Silven Potters
26 februari 2026, 06:25   Bijgewerkt: 25 februari 2026, 19:19

Doelman André Onana is vastberaden om zijn carrière bij Manchester United nieuw leven in te blazen, nu hij dit seizoen op huurbasis speelt bij de Turkse club Trabzonspor. De 29‑jarige Kameroener kwam in juli 2023 voor €44,1 miljoen over van Internazionale naar Manchester United en tekende een contract dat loopt tot 30 juni 2028. Nu hoopt hij bij zijn terugkeer zijn oude plek als eerste keeper terug te winnen, dat valt te lezen in The Guardian.

Volgens Onana zelf is het zijn doel om te laten zien dat hij het niveau van United nog altijd aankan. Ondanks dat hij zijn plek verloor aan Senne Lammens, die indruk maakt bij United, blijft Onana geloven dat hij kan concurreren om de nummer één positie.

Of trainer Michael Carrick een terugkeer van Onana ook ziet zitten, is nog maar de vraag. De oefenmeester gaf Lammens onlangs nog complimenten na de 1-0-zege op Everton:

"Je wilt een keeper die betrouwbaar is en die, in plaats van chaos te creëren, juist de chaos wegneemt en de rust bewaart. Ik denk dat Senne dat is. Hij is soms vrij rustig en bescheiden, maar hij heeft een enorme vastberadenheid", sprak Carrick.

Carrière en hoogtepunten

André Onana begon zijn professionele loopbaan in de jeugdopleiding van Ajax, waar hij uitgroeide tot één van de meest veelbelovende keepers van Europa. Bij Ajax speelde hij 140 competitiewedstrijden en won hij onder meer drie Eredivisie‑titels, twee KNVB bekers en de Johan Cruijff Schaal.

In juli 2022 vertrok hij voor circa €47 miljoen naar Internazionale, waar hij een jaar later de Coppa Italia en de Supercoppa Italiana won en een sleutelrol had in de Champions League‑campagne van 2022/23.

Statistieken en prestaties

Onana speelde bij Manchester United 102 wedstrijden, waarin hij 24 clean sheets behaalde en 150 doelpunten tegen kreeg. In de Premier League alleen noteerde hij in het seizoen 2024/25 negen clean sheets in 34 competitiewedstrijden, gemiddeld 2,9 reddingen per wedstrijd. Deze cijfers laten zien dat hij veel betrokken was bij het spel, al was zijn vorm soms wisselvallig.

André Onana

André Onana
Trabzonspor
Team: Trabzonspor
Leeftijd: 29 jaar (2 apr. 1996)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man Utd
0
0
2025/2026
Trabzonspor
19
0
2024/2025
Man Utd
34
0
2023/2024
Man Utd
38
0

Meer info

Stand Süper Lig 2025/2026

Süper Lig
GS
DS
PT
1
Galatasaray
23
38
55
2
Fenerbahçe
23
31
53
3
Trabzonspor
23
18
48
4
Beşiktaş
23
15
43
5
Göztepe
23
11
41

Complete Stand

