Scholes: 'Jaap Stam was een monster, beter dan Virgil van Dijk'

Tweeluik van Jaap Stam en Virgil van Dijk in het shirt van het Nederlands elftal
Foto: © Imago / Realtimes
Frank Hoekman
20 februari 2026, 08:03

Jaap Stam was een betere verdediger dan Virgil van Dijk. Dat stelt Paul Scholes, oud-ploeggenoot van Stam bij Manchester United, althans in de podcast The Good, The Bad & The Football.

Scholes (51) is samen met voormalig FC Twente-trainer en United-assistent Steve McClaren (64) te gast in de podcast. McClaren krijgt op zeker moment de vraag welke speler die hij in het verleden getraind heeft 'de beste' zou zijn als hij vandaag de dag nog steeds zou spelen. Daar hoeft de trainer niet lang over na te denken: "Jaap Stam. Die zou nog steeds kunnen voetballen", aldus McClaren. "In het moderne voetbal, als één-op-één-verdediger... Als je kijkt naar Van Dijk, hij was sterk én snel."

Scholes haakt in: "Ik denk dat Jaap beter was dan Van Dijk", aldus de oud-middenvelder. "Ik ben wellicht wat bevooroordeeld, maar ik heb in de één-op-één nooit zoiets gezien." Volgens Scholes hebben mensen niet in de gaten hoe belangrijk Stam was voor het Manchester United van rond de eeuwwisseling, dat in 1999 de legendarische treble (landstitel, FA Cup en Champions League) wist te winnen. "Hij gaf de rest van het team vrijheid. Als centrale middenvelder verdedigde ik niet graag mee terug. Maar dat hoefde ook niet. Wij dachten alleen maar aan doelpunten maken."

"Jaap was een monster", zegt Scholes even later. McClaren vult aan: "Hij was allround. Man tegen man verdedigen, maar ook goed in de omschakeling. Je kon elke spits aan hem toevertrouwen en hij was ook goed aan de bal. Elke keer als hij mee naar voren ging riep het publiek: schieten!" Scholes kan het zich nog levendig herinneren. "Die werden helemaal gek, het was briljant."

J. Stam

J. Stam
Functie: Coach
Leeftijd: 53 jaar (17 jul. 1972)

