Gary Neville zou niet gek opkijken als Edwin van der Sar in de toekomst een functie zou bekleden bij Manchester United. De voormalig verdediger, die op Old Trafford jarenlang samenspeelde met de oud-keeper, vindt dat Van der Sar de juiste kwaliteiten en ervaring heeft.

Van der Sar werkte elf jaar in de top van Ajax — eerst als marketingdirecteur, daarna algemeen directeur — en heeft nu de handen vrij. Hij is bovendien volledig hersteld van zijn hersenbloeding in de zomer van 2023. Zelf heeft Van der Sar aangegeven niet de behoefte te voelen om een ‘drukke baan’ te beoefenen. Neville denkt evenwel dat hij een toegevoegde waarde zou zijn voor Manchester United.

“De laatste tien jaar is het bij United vaak gegaan over het aanstellen van ex-spelers in de clubleiding”, zegt Neville in gesprek met Voetbal International. “Vaak was dat op basis van sentimenten over hun spelerscarrière hier en hun liefde voor de club. Edwin is de enige die na zijn actieve loopbaan echt de kwalificaties heeft opgebouwd om daarvoor in aanmerking te komen. Meer dan tien jaar werken in de directie van een grote club als Ajax is niet niks. In die periode zijn ze meerdere keren kampioen geworden en haalden ze bijna de Champions League-finale. Dan heb je iets bewezen.”

Toen commercieel directeur Ed Woodward in 2022 vertrok bij United, dacht Neville direct aan Van der Sar. “Niet eens zozeer in exact dezelfde rol. Gek genoeg heeft United heel lang geen echte technisch directeur gehad. Edwin heeft bij Ajax en de European Club Association zóveel ervaring opgedaan in tal van werkgebieden. Hij had verschillende leegtes binnen de organisatie kunnen opvullen.” Volgens Neville is het een ‘gemiste kans’ dat Van der Sar niet bij Manchester United is aangesteld. “Ik sluit niet uit dat het in de toekomst alsnog gaat gebeuren.”