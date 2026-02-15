Jan Joost van Gangelen heeft 'echt diep gezeten', vertelt Hélène Hendriks. De ESPN-presentator is al tien maanden afwezig vanwege een burn-out. Tegelijkertijd gloort er voorzichtig licht aan het einde van de tunnel, want Van Gangelen liet vrijdag weten te werken aan zijn terugkeer.

“Ik heb weleens contact met Jan Joost. Maar de laatste keer was in december”, zo vertelde Hendriks in de vrijdaguitzending van Vandaag Inside. “Maar ik weet dat hij stappen vooruit maakt. Hij heeft wel diep gezeten, echt diep gezeten.”

Volgens Hendriks wordt er nu voorzichtig gewerkt aan een terugkeer. “Jan Joost gaat wel langzaam terugkeren. Zoals dat gaat, als je zo diep hebt gezeten. Hij vertelde mij ook wat hij allemaal voelde. En dat wens je niemand.”

Derksen en Van der Gijp reageren

Derksen merkt dat Van Gangelen geruisloos is vervangen door Wouter Bouwman bij ESPN. “Ik was hem helemaal vergeten. Weet je dat?”, zegt Derksen. "Ik zag hem vanochtend (vrijdagochtend, red.) in de krant en dacht: verrek, Jan Joost.”

René van der Gijp verwees naar eigen ervaringen. “Ik heb het ook gehad, en Klaas-Jan Huntelaar en Pieter Omtzigt ook. Je hebt constant het gevoel van: als het maar niet terugkomt. Dat raak je denk ik niet kwijt.”

Aan tafel zat ook voormalig psychiater Bram Bakker, die het proces van herstel duidde. Is het mogelijk om er volledig bovenop te komen, zonder te vrezen voor een terugkeer van de burn-out? “Je moet helemaal afpellen wat er onder zit”, zegt hij. “De meeste mensen zijn bezig om snel weer in te voegen. En het signaal is dat er iets anders moet gebeuren. Een cadeautje verpakt in prikkeldraad noemen ze dat.”

Van Gangelen voorzichtig optimistisch

Van Gangelen zelf sprak met weekblad Privé over zijn situatie. “Er is licht aan het einde van de tunnel. Ik ga binnenkort maar weer eens voorzichtig proberen hoe het is om een uitzending te doen. Ik ga eerst eens even rustig terugkomen en kijken hoe dat gaat en hoe dat werkt voor mij.”