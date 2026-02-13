Live voetbal

Jan Joost van Gangelen keert na burn-out voorzichtig terug op televisie

Jan Joost van Gangelen keert na burn-out voorzichtig terug op televisie
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
13 februari 2026, 10:17

Jan Joost van Gangelen (51) keert binnenkort voorzichtig terug op televisie. Dat laat de presentator, die tien maanden geleden een burn-out kreeg, weten in een gesprek met Privé.

Van Gangelen is al jarenlang een van de boegbeelden van sportzender ESPN, maar was door zijn burn-out langere tijd niet op televisie te zien. Om zijn gezondheid te beschermen nam hij maanden geleden tijdelijk afscheid van het scherm.

Nu gaat het beter met de boomlange presentator: "Ik ben inderdaad al een hele tijd uit de roulatie, maar er is weer licht aan het einde van de tunnel. Ik ga binnenkort voorzichtig proberen hoe het is om een uitzendinkje te doen. Eerst rustig terugkomen en kijken hoe dat gaat en hoe dat voor mij werkt."

Artikel gaat verder onder video

Van Gangelen presenteerde jarenlang ESPN-programma’s als De Eretribune, Dit was het Weekend en Voetbalpraat. Daarnaast was hij vaak als verslaggever ter plaatse in de stadions tijdens wedstrijden.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Bas Nijhuis te gast bij Vandaag Inside

Nijhuis fel op Van Hooijdonk na kritiek op VAR-moment

  • di 10 februari, 10:56
  • 10 feb. 10:56
  • 7
Ayase Ueda Feyenoord

Nieuw geluid over afwezigheid Ueda: ‘Blijkbaar is het iets mentaals’

  • ma 9 februari, 16:24
  • 9 feb. 16:24
  • 10
Het logo van voetbalclub Ajax

Debutant Da Silva krijgt een 9 (!) bij Ajax: ‘Lichtpuntje van de week’

  • ma 9 februari, 10:50
  • 9 feb. 10:50
  • 6
0 3 reacties
Reageren
3 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Neesje
1.824 Reacties
1.235 Dagen lid
9.013 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Heb hem niet gemist .

Timo987
46 Reacties
88 Dagen lid
78 Likes
Timo987
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heel fijn dat het beter met hem gaat!

leeuw58
37 Reacties
994 Dagen lid
190 Likes
leeuw58
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Beter voor iedereen als hij helemaal niet terugkeert want een journalist moet onpartijdig zijn en dat is beslist niet.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Neesje
1.824 Reacties
1.235 Dagen lid
9.013 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Heb hem niet gemist .

Timo987
46 Reacties
88 Dagen lid
78 Likes
Timo987
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heel fijn dat het beter met hem gaat!

leeuw58
37 Reacties
994 Dagen lid
190 Likes
leeuw58
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Beter voor iedereen als hij helemaal niet terugkeert want een journalist moet onpartijdig zijn en dat is beslist niet.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
22
40
59
2
Feyenoord
22
20
42
3
NEC
22
19
41
4
Ajax
22
13
39
5
Sparta
22
-7
36

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel