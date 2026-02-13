Jan Joost van Gangelen (51) keert binnenkort voorzichtig terug op televisie. Dat laat de presentator, die tien maanden geleden een burn-out kreeg, weten in een gesprek met Privé.

Van Gangelen is al jarenlang een van de boegbeelden van sportzender ESPN, maar was door zijn burn-out langere tijd niet op televisie te zien. Om zijn gezondheid te beschermen nam hij maanden geleden tijdelijk afscheid van het scherm.

Nu gaat het beter met de boomlange presentator: "Ik ben inderdaad al een hele tijd uit de roulatie, maar er is weer licht aan het einde van de tunnel. Ik ga binnenkort voorzichtig proberen hoe het is om een uitzendinkje te doen. Eerst rustig terugkomen en kijken hoe dat gaat en hoe dat voor mij werkt."

Van Gangelen presenteerde jarenlang ESPN-programma’s als De Eretribune, Dit was het Weekend en Voetbalpraat. Daarnaast was hij vaak als verslaggever ter plaatse in de stadions tijdens wedstrijden.