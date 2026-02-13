Ajax-supporter Dani Hagebeuk gaat een gewaagde challenge aan. Hij kopieert de beroemde actie van Manchester United-fan Frank Ilett en laat zijn haar pas knippen als Ajax vijf wedstrijden op rij wint.

Frank Ilett groeide het afgelopen jaar uit tot een van de bekendste supporters van Manchester United. In oktober 2024 besloot hij, vanwege de teleurstellende prestaties van zijn club, zijn haar niet meer te knippen totdat The Red Devils vijf overwinningen op rij zouden boeken.

Afgelopen maandag leek het na 493 dagen eindelijk te gebeuren voor Ilett, toen Manchester United de vijfde overwinning op rij kon behalen bij West Ham United. De ploeg van Michael Carrick stelde echter teleur: het werd 1-1 in Londen, waardoor het haar van Ilett voorlopig nog blijft groeien.

Toch schrikt dat de Nederlandse Dani Hagebeuk, voormalig 'Esporter' van Ajax, niet af. Hij neemt het concept uit Engeland over en maakte op sociale media bekend dat hij de uitdaging aangaat: Ajax moet vijf keer op rij winnen voordat hij weer naar de kapper gaat.

De uitdaging van Hagebeuk begint met een thuiswedstrijd van Ajax tegen Fortuna Sittard. Daarna wachten duels tegen NEC (thuis), PEC Zwolle (uit), FC Groningen (uit) en Sparta Rotterdam (thuis).