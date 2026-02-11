Óscar García, de nieuwe trainer van Jong Ajax, staat er in Mexico niet goed op na zijn korte avontuur bij Chivas. Volgens verschillende betrokkenen rondom de Mexicaanse club heeft de nieuwe coach van de Amsterdamse beloften weinig indruk kunnen maken.

Vanwege teleurstellende resultaten en een laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie nam Ajax dinsdagmiddag afscheid van Jong Ajax-trainer Willem Weijs. Niet veel later kregen ook zijn stafleden te horen dat er geen toekomst meer voor hen was. García werd kort daarna officieel gepresenteerd als nieuwe oefenmeester.

Artikel gaat verder onder video

In gesprek met Soccernews spreken vaste volgers van Chivas, de club waar García voor het laatst actief was, zich kritisch uit over zijn kwaliteiten als trainer. Journalist Rubén Rojas was niet onder de indruk van de Spanjaard tijdens de vier maanden dat hij werkzaam was in Mexico. “Hij kwam om gebakken lucht te verkopen. Tijdens zijn korte periode bij Chivas heeft hij nooit aan de verwachtingen voldaan. Zijn speelstijl, met focus op veel balbezit en combinatievoetbal, kwam niet over op de spelers en de prestaties waren niet consistent. Er kwam bovendien naar buiten dat hij geen goede band had met de spelersgroep en het bestuur,” aldus Rojas.

Supporters waren kritisch

Diello Martinez, verslaggever bij een fansite van de Mexicaanse club, stelt dat ook de supporters weinig vertrouwen hadden in García. “De meningen waren overwegend negatief. Het team straalde geen intensiteit uit en het spel was te traag. We hadden tijdens wedstrijden wel lange tijd de bal, maar creëerden weinig aanvallend gevaar. García kreeg veel kritiek op zijn wissels, die hij vaak te laat doorvoerde, wanneer de wedstrijd al verloren was. Dat zorgde voor veel frustratie op de tribunes.”

Toch kan Martinez ook iets positiefs noemen dat is blijven hangen na de periode van García in Mexico. “Als ik iets positiefs moet noemen, is het de verdedigende organisatie bij spelhervattingen. Daarin zag je een duidelijk idee dat werkte. Maar over het algemeen schoot hij tekort als coach bij Chivas. Hij kon nooit voldoen aan de behoeften van de spelersgroep, de club en de fans.”