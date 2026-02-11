Kees van Wonderen is niet in gesprek met FC Utrecht om de nieuwe hoofdtrainer van de Domstedelingen te worden. Dat bevestigt de clubloze trainer, nadat er geruchten opdoken over een mogelijke stap van Van Wonderen naar de Galgenwaard.

In het programma Voetbaltijd wordt Van Wonderen geconfronteerd met die geruchten. “Het gerucht dat je met FC Utrecht in gesprek zou zijn, klopt niet?”, vraagt presentator Niels Veurink aan de oud-trainer van Go Ahead Eagles en Schalke 04. Van Wonderen reageert stellig: “Nee, nee. Ik heb geen contact met FC Utrecht, eigenlijk met geen enkele club.”

Vermoedelijk ontstonden de geruchten omdat Van Wonderen werd gespot in het stadion tijdens de wedstrijd tussen FC Utrecht en Feyenoord (0-1). “Ik was toevallig wel in het stadion. Het is vlak bij mijn huis en het was een wedstrijd tussen twee clubs waar de druk erop stond, dus ik ben er heengegaan als geïnteresseerde.”

Van Wonderen is vooralsnog nog niet concreet bezig met het vinden van een nieuwe uitdaging in de voetballerij. “Mijn laatste klus was Schalke. Ik heb bewust gekozen om even de tijd te nemen. Wat ik wil, is dat ik de kriebel weer voel en dat ik weer leiding wil geven bij een voetbalorganisatie. Tot op heden heb ik dat nog onvoldoende.”

FC Utrecht moet na dit seizoen op zoek naar een nieuwe trainer, omdat Ron Jans vertrekt. Eerder werden Maurice Steijn (Sparta Rotterdam) en Rick Kruys (FC Volendam) al nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar FC Utrecht.