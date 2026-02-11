Live voetbal

Kees van Wonderen ontkent dat hij in gesprek is met FC Utrecht

Kees van Wonderen/FCUtrecht
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
11 februari 2026, 14:34

Kees van Wonderen is niet in gesprek met FC Utrecht om de nieuwe hoofdtrainer van de Domstedelingen te worden. Dat bevestigt de clubloze trainer, nadat er geruchten opdoken over een mogelijke stap van Van Wonderen naar de Galgenwaard.

In het programma Voetbaltijd wordt Van Wonderen geconfronteerd met die geruchten. “Het gerucht dat je met FC Utrecht in gesprek zou zijn, klopt niet?”, vraagt presentator Niels Veurink aan de oud-trainer van Go Ahead Eagles en Schalke 04. Van Wonderen reageert stellig: “Nee, nee. Ik heb geen contact met FC Utrecht, eigenlijk met geen enkele club.”

Artikel gaat verder onder video

Vermoedelijk ontstonden de geruchten omdat Van Wonderen werd gespot in het stadion tijdens de wedstrijd tussen FC Utrecht en Feyenoord (0-1). “Ik was toevallig wel in het stadion. Het is vlak bij mijn huis en het was een wedstrijd tussen twee clubs waar de druk erop stond, dus ik ben er heengegaan als geïnteresseerde.”

Van Wonderen is vooralsnog nog niet concreet bezig met het vinden van een nieuwe uitdaging in de voetballerij. “Mijn laatste klus was Schalke. Ik heb bewust gekozen om even de tijd te nemen. Wat ik wil, is dat ik de kriebel weer voel en dat ik weer leiding wil geven bij een voetbalorganisatie. Tot op heden heb ik dat nog onvoldoende.”

FC Utrecht moet na dit seizoen op zoek naar een nieuwe trainer, omdat Ron Jans vertrekt. Eerder werden Maurice Steijn (Sparta Rotterdam) en Rick Kruys (FC Volendam) al nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar FC Utrecht.

Zou Kees van Wonderen een goede trainer zijn voor FC Utrecht?

Laden...
33 stemmen
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Bas Nijhuis te gast bij Vandaag Inside

Nijhuis fel op Van Hooijdonk na kritiek op VAR-moment

  • Gisteren, 10:56
  • Gisteren, 10:56
  • 7
Ayase Ueda Feyenoord

Nieuw geluid over afwezigheid Ueda: ‘Blijkbaar is het iets mentaals’

  • ma 9 februari, 16:24
  • 9 feb. 16:24
  • 10
Het logo van voetbalclub Ajax

Debutant Da Silva krijgt een 9 (!) bij Ajax: ‘Lichtpuntje van de week’

  • ma 9 februari, 10:50
  • 9 feb. 10:50
  • 6
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

NEC - Utrecht

N.E.C.
21:00
FC Utrecht
1,74
3,95
4,80
Vandaag om 21:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Kees van Wonderen

Kees van Wonderen
Functie: Coach
Leeftijd: 57 jaar (4 jan. 1969)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
11
PEC
22
-14
26
12
Heerenveen
21
-4
25
13
Utrecht
21
2
24
14
Go Ahead
21
-3
23
15
Volendam
22
-13
21

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel