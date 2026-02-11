Het ene ontslag na het andere: John Heitinga, Maarten Martens, Joseph Oosting en Bas Sibum moesten dit seizoen al hun koffers pakken in de Eredivisie. Maar daar blijft het mogelijk niet bij. Ook bij andere clubs staat de positie van de hoofdtrainer zwaar onder druk. FCUpdate.nl brengt vier zorgwekkende situaties in kaart.

Feyenoord | Robin van Persie

Het gaat al maanden moeizaam bij Feyenoord. De resultaten blijven achter, het spel wordt met de week minder sprankelend en het veiligstellen van de tweede plek in de Eredivisie is allesbehalve vanzelfsprekend. Het is dan ook geen verrassing dat de positie van hoofdtrainer Robin van Persie onder druk staat in Rotterdam-Zuid. Supporters roepen al langere tijd om zijn vertrek, maar tot ingrijpen kwam het vooralsnog niet.

Ook de pijnlijke nederlaag bij PSV (3-0) was voor de clubleiding geen aanleiding om in te grijpen. Dat lijkt voorlopig ook de enige manier waarop Van Persie zou kunnen vertrekken, want de voormalig topspits is niet van plan zelf op te stappen. Het lot van Van Persie ligt daarmee grotendeels in handen van de Raad van Commissarissen. Voorlopig is er echter geen meerderheid die pleit voor zijn ontslag.

Hoe technisch directeur Dennis te Kloese in de kwestie staat, is onduidelijk. Vorig seizoen ontsloeg hij in februari hoofdtrainer Brian Priske, waardoor een nieuw trainersontslag binnen korte tijd een deuk zou betekenen voor zijn eigen imago. Dat gegeven, gecombineerd met het feit dat Van Persie een clubicoon is, Lijkt de reden dat 42-jarige coach nog aan het roer staat bij de Rotterdammers.

Go Ahead Eagles | Melvin Boel

Jarenlang was het op bestuurlijk niveau rustig bij Go Ahead Eagles, maar inmiddels begint de onrust in De Adelaarshorst toe te nemen. Trainer Melvin Boel ligt onder vuur bij een deel van de achterban vanwege de teleurstellende resultaten in de Eredivisie. Go Ahead staat veertiende en boekte pas vier competitiezeges, minder dan bijvoorbeeld Heracles Almelo.

Dat de prestaties zijn teruggelopen, heeft deels te maken met het Europese avontuur van de Deventenaren. In dat toernooi presteerde Go Ahead boven verwachting door zeven punten te halen, met onder meer knappe overwinningen op Panathinaikos en Aston Villa.

In de Eredivisie loopt het echter uiterst stroef. Go Ahead speelt te vaak gelijk en wist inmiddels al veertien competitiewedstrijden op rij niet te winnen. Dat zijn zorgwekkende cijfers. Het leidde er al meerdere keren toe dat de spelersbus werd opgewacht door boze supporters, die openlijk om het ontslag van Boel vroegen.

FC Utrecht | Ron Jans

In januari kondigde FC Utrecht-trainer Ron Jans aan dat hij na dit seizoen met pensioen gaat. De ervaren coach wil na zijn periode in de Galgenwaard genieten van zijn vrije tijd. Toch dreigt het slot van zijn trainersloopbaan een vervelend einde te krijgen. FC Utrecht presteert al geruime tijd ondermaats, zowel in de Eredivisie als op Europees niveau, en sinds de aankondiging van Jans’ vertrek is de sportieve malaise alleen maar groter geworden.

Een jaar geleden was de situatie nog totaal anders. FC Utrecht plaatste zich voor Europees voetbal en Jans werd op handen gedragen. Nu speelt de ploeg al maanden inspiratieloos en staat de club op een teleurstellende dertiende plek in de Eredivisie. Dat is zwaar onder de maat, gezien de kwaliteit van de selectie waar Jans over beschikt.

Het geduld bij de supporters raakt zichtbaar op. Jans staat nadrukkelijk onder druk en een vroegtijdig afscheid lijkt niet uitgesloten. Het is aan technisch directeur Jordy Zuidam en de overige beleidsbepalers om te bepalen hoe lang deze situatie houdbaar blijft.

NAC Breda | Carl Hoefkens

Bij Feyenoord, Go Ahead Eagles en FC Utrecht klinkt vooral onvrede over het spel. Bij NAC Breda ligt dat anders. Toch staat ook hoofdtrainer Carl Hoefkens onder druk, voornamelijk vanwege de zorgelijke positie op de ranglijst. NAC is momenteel hekkensluiter van de Eredivisie.

Aan het veldspel is dat niet altijd af te zien. De Brabanders presenteren zich regelmatig als een ploeg die hoger zou moeten staan. Toch blijven de resultaten uit, vooral in wedstrijden tegen directe concurrenten. Juist in die duels moet NAC de punten pakken.

Dat NAC dit seizoen twee sterke wedstrijden tegen PSV speelde en daar één punt aan overhield, is aardig, maar van veel groter belang zijn de confrontaties met clubs als Telstar, Excelsior en FC Volendam. Die duels gingen allemaal verloren.

Zaterdag wacht in Almelo het cruciale duel met Heracles, de nummer zeventien van de ranglijst. Mocht NAC daar opnieuw niet weten te winnen, dan begeeft Hoefkens zich op bijzonder glad ijs in Breda.