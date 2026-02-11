Jordi Cruijff heeft in een uitgebreid interview met Voetbal International tekst en uitleg gegeven over de recente beleidskeuzes bij Ajax. De technisch directeur van de Amsterdammers gaat onder meer in op het passeren van Marijn Beuker bij de trainerswissel bij Jong Ajax en het besluit om Willem Weijs op non-actief te stellen.

Volgens Cruijff zijn de ingrepen bij de beloftenploeg het resultaat van een zorgvuldige afweging, ook al kwamen deze voor de buitenwacht wellicht onverwacht. "Ik heb natuurlijk voor mijn komst al veel wedstrijden gezien. Het is niet zo dat ik land en mijn ogen pas open doe", zo stelt de kersverse technisch directeur. Hij benadrukt dat de resultaten simpelweg niet goed genoeg waren voor een club als Ajax. "We weten allemaal: in profvoetbal geldt, of je het leuk vindt of niet, losing has consequences. Bij Jong Ajax heb je het niet meer over twaalfjarigen, dat is de laatste stap naar het eerste, en het eerste wil titels winnen. Dus je hebt winnaarsmentaliteit nodig", aldus Cruijff.

Signaal naar de club

De huidige situatie bij de club vraagt volgens Cruijff om harde maatregelen, waarbij hij specifiek wijst naar de achterstand op de concurrentie uit Eindhoven. "Het eerste en Jong Ajax staan 44 punten achter PSV; dat betekent dat er iets moet gebeuren", verklaart de beleidsbepaler. Hij ziet de ingreep dan ook als een noodzakelijke cultuuromslag binnen de club. "Iedereen moet op de tenen staan en laten zien dat je Ajax bent. Het is ook een signaal naar iedereen: we zijn een topclub, en als het misgaat, zijn er consequenties", zo klinkt het. Hoewel de boodschap duidelijk was, heeft Cruijff inmiddels zijn excuses aangeboden aan Weijs voor de manier waarop het is gelopen.

Beuker gepasseerd

Over het feit dat Beuker niet werd geraadpleegd bij de aanstelling van Oscar García is Cruijff kraakhelder. "Nee, natuurlijk heb ik Marijn daar niet voor geraadpleegd. Ik heb met Oscar samengewerkt en hij kende hem waarschijnlijk niet", legt hij uit. De technisch directeur schuift de verantwoordelijkheid niet van zich af en kijkt daarbij ook alvast vooruit naar de komende maanden. "Het is mijn beslissing en mijn verantwoordelijkheid. Gaat het fout, dan neem ik die verantwoordelijkheid. Wie er hoofdtrainer wordt van Ajax 1 in de zomer, als er verandering komt, is ook mijn verantwoordelijkheid", aldus de technisch directeur.

Ondanks de eenzijdige besluitvorming rondom de trainerswissel bij de beloften, stelt Cruijff dat de samenwerking binnen de directie van groot belang blijft voor de toekomst van Ajax. "Maar dat betekent niet dat we niet samenwerken. Open overleg en teamwork blijven belangrijk", zo besluit hij. Met de aanstelling van García hoopt Cruijff een strategische stap te hebben gezet die past bij zijn visie op de prestatiecultuur in Amsterdam.