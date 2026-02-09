Valentijn Driessen komt maandagavond in Vandaag Inside met een bizarre onthulling over . Volgens de chef voetbal van De Telegraaf bezigt de verdediger van AZ vreselijke scheldwoorden op het veld en is dat de reden waarom hem zondag geen hand wilde schudden na AZ - Ajax (1-1).

Goes clashte zondag na AZ – Ajax opnieuw met Wout Weghorst. De jonge stopper van AZ wilde Weghorst na het laatste fluitsignaal de hand schudden, maar de Ajax-spits negeerde diens uitgestoken hand.

Driessen veroordeelde het gedrag van Weghorst vervolgens. Maandagochtend zei hij in de Kick-Off podcast van De Telegraaf: ''Dat gaat natuurlijk nergens over. Dat vind ik zó slap. Je zou kunnen denken dat Weghorst gefrustreerd dat hij zo weinig aan spelen toekomt bij Ajax. En andere gasten gaf Weghorst wél gewoon een hand. Maar het is heel slecht. Een slecht voorbeeld ook zo voor zijn kinderen. Je kunt ook gewoon een hand geven”.

Er lijkt echter meer te spelen. Driessen schuift diezelfde dag ‘s avonds aan bij Vandaag Inside en toont daar juist wel begrip voor de keuze van Weghorst om Goes geen hand te geven. “Hij negeert hem bewust, omdat die Wouter Goes nogal raar uit de hoek komt op het veld. K-kleuter, K-mongool, K-debiel. Die Goes zegt dat allemaal. Tenminste, dat vertelde Wout”, onthult Driessen.

Het lijkt erop dat Weghorst Driessen heeft gecontacteerd na de uitspraken van de journalist van maandagochtend in de podcast. “Ik had gezegd: als het niet geven van je hand een voorbeeld is voor je kinderen, dan geef je gewoon een heel slecht voorbeeld. Daar reageerde Weghorst op”, zegt Driessen.

“Hij zei: dan ben je niet goed ingelicht. Dit en dat flikt die Goes allemaal in het veld”, vervolgt Driessen. “En dan moet ik hem gelijk geven: dan zou ik hem ook geen hand geven, als hij dat soort rare teksten allemaal bezigt.”