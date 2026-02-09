lijkt zijn staking bij Al-Nassr te hebben beëindigd. De Portugese superster, die onlangs zijn 41ste verjaardag vierde, weigerde de afgelopen periode in actie te komen voor de Saudische club. Volgens berichten uit zijn vaderland is de kou echter uit de lucht en maakt de aanvaller zich op voor een snelle rentree op het wedstrijdveld.

De redenen voor de werkweigering van Ronaldo waren volgens Portugese media tweeledig. De vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar was ontevreden over de machtsverhoudingen binnen de competitie. Hij vond dat andere Saoedische topclubs werden voorgetrokken.

Daarnaast speelden er financiële perikelen op de achtergrond bij zijn eigen werkgever. Hij zou hebben geprotesteerd tegen achterstallige betalingen richting diverse spelers én medewerkers van zijn huidige werkgever.

Betalingsproblemen bij Al-Nassr lijken opgelost

Inmiddels lijkt de clubleiding van Al-Nassr gehoor te hebben gegeven aan de eisen van hun sterspeler. De financiële achterstanden zouden zijn weggewerkt, waardoor de weg vrij is voor een terugkeer in de selectie.

Hierdoor heeft de Portugees zijn zinnen gezet op de eerstvolgende competitiewedstrijd van zijn ploeg, tegen Al Fateh.

Ronaldo ontbreekt nog in Turkmenistan

Hoewel de rentree in de nationale competitie aanstaande is, komt het internationale duel van aanstaande woensdag nog te vroeg voor de spits. Al-Nassr reist dan af naar Turkmenistan voor een duel in de Aziatische Champions League Two, maar doet dat zonder de ervaren Portugees.

Jacht op de magische grens van duizend goals

Voor Ronaldo zelf is het beëindigen van zijn staking cruciaal voor zijn persoonlijke ambities in het Midden-Oosten. De aanvaller heeft namelijk een duidelijk doel voor ogen voordat hij zijn carrière beëindigt: hij wil het aantal van duizend doelpunten aantikken.

Met een huidige stand van 961 officiële doelpunten telt elke wedstrijd die hij meespeelt mee in de jacht op die historische mijlpaal.