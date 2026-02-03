is boos over de gang van zaken bij Al-Nassr en wil een vertrek forceren, zo meldt het Portugese Record. De veertigjarige superster hekelt het transferbeleid van het Public Investment Fund (PIF) en stelt dat zijn club daardoor structureel wordt benadeeld.

Het Saudische staatsinvesteringsfonds PIF heeft het sinds 2023 voor het zeggen bij de topclubs Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad en Al-Ahli. Volgens Ronaldo wordt zijn club structureel benadeeld door het PIF. De Portugees claimt dat het doel is om Al-Nassr van de landstitel te houden. Dit seizoen staat de club van Ronaldo na negentien duels op de tweede plaats, een punt achter koploper Al-Hilal.

Maandag bereikte de situatie een kookpunt. Al-Hilal speelde de laatste drie duels namelijk gelijk, waardoor de titelstrijd open ligt. De Saudische koploper versterkte zich deze week echter met Karim Benzema. De Fransman speelde sinds 2023 bij Al-Ittihad, maar vertrok daar met ruzie. Desondanks kon hij wel de overstap maken naar de rivaal.

Volgens Ronaldo was dit opnieuw bewijs dat de verhoudingen in de Saudische competitie scheef zijn. Daarom weigerde de routinier mee te doen aan het duel met Al-Riyadh, dat met 0-1 werd gewonnen. Inmiddels ligt hij op ramkoers met de clubleiding. Ronaldo heeft nog een contract tot medio 2027, maar zou op interesse uit Europa en de Major League Soccer kunnen rekenen. De aanvaller zou een afkoopsom van vijftig miljoen euro in zijn contract hebben staan.