FC Twente heeft maandag een miljoenenbod van Wolverhampton Wanderers op rechtsback afgewezen, zo meldt Tubantia. De Engelse Premier League-club, die onderaan de ranglijst bungelt, kwam in Enschede met een serieuze aanbieding, maar de Tukkers willen de verdediger niet kwijt.

Technisch directeur Jan Streuer van FC Twente was duidelijk over de beslissing: de club wil zijn sterkhouder niet laten gaan, ondanks het 'miljoenenbod' van Wolves. "Wij willen nu een sterkhouder niet kwijt. Dat kunnen we ons niet permitteren", aldus Streuer. Hoewel de td van Twente het exacte bedrag niet wilde noemen, sprak hij van 'een heel goed bedrag'.

Van Rooij, wiens contract doorloopt tot medio 2028, is een sleutelspeler in het elftal van trainer John van den Brom. Met een geschatte transferwaarde van circa 7,8 miljoen euro is hij bovendien de meest waardevolle speler van de selectie van FC Twente. Dit seizoen kwam de rechtsback al twintig keer in actie in de Eredivisie en was hij betrokken bij meerdere doelpunten: twee goals en drie assists. Eerder gaf Van Rooij al aan open te staan voor een stap naar het buitenland, maar FC Twente lijkt daar nu een stokje voor te steken.

Wolverhampton Wanderers in zwaar weer

Wolverhampton Wanderers verkeert in een uiterst penibele situatie in de Premier League. De club staat op de twintigste en laatste plaats met slechts acht punten uit 24 gespeelde wedstrijden. Met een achterstand van achttien punten op de veilige zeventiende plaats, lijkt degradatie naar het Championship een zekerheidje. Na een dramatische seizoensstart, werd op 3 januari pas de eerste overwinning geboekt: uit tegen West Ham United (3-0). De meest recente wedstrijd, op 1 februari, werd echter weer verloren: 0-2 tegen Bournemouth. Eerder dit seizoen, op 2 november 2025, werd manager Vítor Pereira ontslagen vanwege de slechte resultaten. Hij werd opgevolgd door Rob Edwards.

Geruchten en transferperikelen

Hoewel technisch directeur Streuer het bod op Van Rooij bevestigde, waren er vandaag nog geen officiële meldingen of bevestigde bronnen die vanuit Engeland wezen op een concrete aanbieding van Wolverhampton Wanderers. De focus van de Wolves lag vandaag dan ook vooral op andere deals, waaronder de verkoop van Jørgen Strand Larsen voor een clubrecord van 48 miljoen pond aan Crystal Palace.