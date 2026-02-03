Live voetbal

'Droomkandidaat' Eenhoorn al voor einde vertrokken bij PSV – Feyenoord

Dennis te Kloese op tribune Feyenoord
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
3 februari 2026, 07:25   Bijgewerkt: 2 februari 2026, 20:12

Robert Eenhoorn heeft het einde van de topper tussen PSV en Feyenoord (3-0) niet gehaald. Volgens het Algemeen Dagblad geldt de oud-bestuurder van AZ als ‘gedroomde nieuwe directeur’ van de Rotterdammers. Na 79 minuten had Eenhoorn, die supporter is van Feyenoord, genoeg gezien van de ploeg van Robin van Persie.

Het is geen geheim dat Feyenoord zoekende is naar een nieuwe algemeen directeur. Dennis te Kloese bekleedt die rol nu, terwijl hij daarnaast ook nog actief is als technisch directeur. “Eenhoorn blijft voor veel mensen de gedroomde algemeen directeur”, verzekert Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad.

Artikel gaat verder onder video

“Eenhoorn is is inmiddels bezig als consultant en adviseert investeerders over hoe te investeren in voetbalclubs. Terwijl er binnen de club strategisch posities worden ingenomen, adviseert de droomkandidaat anderen hoe het zou moeten gaan. De vraag is of hij de afslag naar Rotterdam-Zuid nog een keer wil – of misschien is het wel mag – nemen”, vervolgt het AD.

Eenhoorn vertrekt vroegtijdig bij PSV – Feyenoord

Eenhoorn was zondagmiddag aanwezig in het Philips Stadion bij ‘de topper’ tussen PSV en Feyenoord. De Rotterdammers waren volstrekt kansloos in dat duel en keken na slechts achttien minuten tegen een 3-0-achterstand aan. Eenhoorn, die supporter is van Feyenoord, heeft uiteindelijk het eindsignaal niet live mogen bewonderen.

“Als Robin van Persie zondagmiddag Leo Sauer in Eindhoven naar de zijkant dirigeert en Aymen Sliti laat invallen, stapt Robert Eenhoorn net in zijn auto”, schrijft het AD. De wissel van Sauer en Sliti vond plaats in minuut 79. “Niet alleen Eenhoorn, van jongs af aan supporter van Feyenoord, verlaat het Philips Stadion vroegtijdig, veel zogenaamde ‘stakeholders van Feyenoord’ doen hetzelfde, chagrijnig over het vertoonde spel.”

➡️ Meer nieuws over Feyenoord

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Robin van Persie in het stadion van Feyenoord

Martijn Krabbendam: 'Van Persie blijft trainer van Feyenoord'

  • Gisteren, 22:59
  • Gisteren, 22:59
Header transferoverzicht Eredivisie winter 25/26

Overzicht wintertransfers Eredivisie 2025/26: Davy van den Berg naar Luton Town

  • Gisteren, 22:19
  • Gisteren, 22:19
Cyle Larin

Cyle Larin en Feyenoord officieel uit elkaar

  • Gisteren, 20:37
  • Gisteren, 20:37
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

PSV - Feyenoord

PSV
3 - 0
Feyenoord
Gespeeld op 1 feb. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
21
39
56
2
Feyenoord
21
19
39
3
NEC
20
18
38
4
Ajax
21
13
38
5
Sparta
21
-7
35

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel