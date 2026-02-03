Robert Eenhoorn heeft het einde van de topper tussen PSV en Feyenoord (3-0) niet gehaald. Volgens het Algemeen Dagblad geldt de oud-bestuurder van AZ als ‘gedroomde nieuwe directeur’ van de Rotterdammers. Na 79 minuten had Eenhoorn, die supporter is van Feyenoord, genoeg gezien van de ploeg van Robin van Persie.

Het is geen geheim dat Feyenoord zoekende is naar een nieuwe algemeen directeur. Dennis te Kloese bekleedt die rol nu, terwijl hij daarnaast ook nog actief is als technisch directeur. “Eenhoorn blijft voor veel mensen de gedroomde algemeen directeur”, verzekert Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad.

“Eenhoorn is is inmiddels bezig als consultant en adviseert investeerders over hoe te investeren in voetbalclubs. Terwijl er binnen de club strategisch posities worden ingenomen, adviseert de droomkandidaat anderen hoe het zou moeten gaan. De vraag is of hij de afslag naar Rotterdam-Zuid nog een keer wil – of misschien is het wel mag – nemen”, vervolgt het AD.

Eenhoorn vertrekt vroegtijdig bij PSV – Feyenoord

Eenhoorn was zondagmiddag aanwezig in het Philips Stadion bij ‘de topper’ tussen PSV en Feyenoord. De Rotterdammers waren volstrekt kansloos in dat duel en keken na slechts achttien minuten tegen een 3-0-achterstand aan. Eenhoorn, die supporter is van Feyenoord, heeft uiteindelijk het eindsignaal niet live mogen bewonderen.

“Als Robin van Persie zondagmiddag Leo Sauer in Eindhoven naar de zijkant dirigeert en Aymen Sliti laat invallen, stapt Robert Eenhoorn net in zijn auto”, schrijft het AD. De wissel van Sauer en Sliti vond plaats in minuut 79. “Niet alleen Eenhoorn, van jongs af aan supporter van Feyenoord, verlaat het Philips Stadion vroegtijdig, veel zogenaamde ‘stakeholders van Feyenoord’ doen hetzelfde, chagrijnig over het vertoonde spel.”